Жену Тарасова заподозрили в беременности

Поклонники Анастасии Костенко уверены, что модель ожидает второго ребенка. К такому выводу их натолкнул новый пост в микроблоге супруги футболиста Дмитрия Тарасова.

24-летняя модель регулярно делится со своими подписчиками подробными рассказами о жизни дочери Миланы. Недавно она сообщила, что перевела ребенка на искусственное вскармливание. "С 6 января Милашик полностью на искусственном вскармливании, после консультации с педиатром (завтра) будем вводить прикорм", – поделилась Костенко. Но причину перехода она пока отказалась называть.

По мнению пользователей, к такому решению жена футболиста Дмитрия Тарасова пришла после того, как узнала о новой беременности. "Беременна вторым", "Оправдать осознанный переход на ИВ в шесть месяцев может только вторая беременность", "Неужели не понятно, что она опять беременна?", – писали комментаторы.

Ранее Анастасия Костенко с супругом и дочерью отправилась отдыхать на Мальдивские острова. Модель переживала, что во время полета на самолете ребенок будет плохо себя вести, но, к ее радости, все обошлось. Во время отпуска жена Дмитрия Тарасова публиковала фотографии с Миланой и делилась с другими мамами советами о том, как правильно путешествовать с малышами.