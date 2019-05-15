Ани Лорак стала больше в несколько раз
Накануне Ани Лорак выложила пост в Instagram в необычном наряде. Образ получился крайне неудачным: атласный топ с огромный бантом и брюки-галифе со змеиным принтом.
Во-первых, низ и верх между собой абсолютно не сочетаются по фактуре и стилистике. Помимо этого, штаны визуально полнят артистку на несколько размеров. В них она кажется просто необъятной, пишут комментаторы, сравнивая певицу с обладательницей пышных форм Ким Кардашьян.
Споры вокруг наряда Ани Лорак до сих пор активно ведутся. Некоторые подписчики обрушили на нее шквал негативных комментариев: "Штаны – капец!", "Брюки вообще не тот вариант."
Но несмотря на едкие замечания недругов, многие из фанатов встали на защиту своего кумира. Их комментарии, как всегда, наполнены любовью: "Блин, ребят, это штаны-оверсайз. Это модно, и на Ане (с ее стройной фигурой) смотрится круто."
"Вот про брюки народ ничего не понимает!!! Классные штаны!" – написала подписчица.
Отметим, Ани Лорак часто получает "по шапке" от поклонников за свои несуразные наряды. Многие не понимают столь неординарный подход к выбору костюмов – как сценических, так и повседневных. Но, впрочем, певица к негативным отзывам уже успела привыкнуть за свою долгую карьеру и давно не реагирует на злые языки.
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