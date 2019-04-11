Лорак в подворотне распекли за странный вид
Знаменитость опубликовала фото, на котором позирует в какой-то подворотне в бомбере, серых джинсах и кепке. Пользователи соцсети посчитали, что Ани Лорак похожа на короля поп-музыки Майкла Джексона.
Исполнительнице не удалось избежать множества насмешек. "Майкл Джексон в молодости", "Джексон, ты живой", "Сразу подумала – Майкл Джексон", "Как Майкл Джексон", "На Майкла Джексона похожа", – написали фолловеры.
Многие раскритиковали Ани Лорак за наряд, который ее сильно полнит. Некоторые в очередной раз предположили, что певица находится в интересном положении. "Она беременная?", "Это куртка полнит или...", "Очень похожа на манекен", – высказались подписчики. Однако некоторым образ звезды пришелся по душе.
Отметим, что поклонники бурно обсуждают личную жизнь Ани Лорак. Напомним, в конце марта она разместила фотографию, на которой она демонстрирует пышный букет красных роз. Пользователи соцсети предположили, что цветы ей подарил музыкант Сергей Лазарев, и что между ними не только профессиональные и дружеские отношения. Сама звезда старается игнорировать домыслы поклонников.
Примадонна пытается спастись от позора
Звезда российских сериалов рассказала о личной трагедии
Артист поделился странным снимком в Instagram
Звезда опубликовала неоднозначный пост в соцсети
Популярные темы форума
Квартира Началовой Юлии
Кто, что думает о Водолеях и Овнах?
Как люди находят друг друга на всю жизнь?..
Изнасилование
Трахаю замужнюю
Как думаете: убила старуха Диану?
Изменяю жене с лучшим другом, и он своей со мной! Что делать, так дальше нельзя!
Божена Рынска ,как вы думаете это она довела мужа Малашенка
Я однолюб, никого больше не полюблю
Мне очень скучно!
Лена Миро-скандальный уродец.
Афера с коллегой
Мало быть богатой, красивой, чтобы быть счастливой?
Админ уберите тему о девах! Сколько можно их ругать? Надоело.
Секс за шаурму. Как оформить юридически?
<цензура>
Если женщина повышает голос на мужчину
Секс
Два кило картошки
что нравиться девушкам
Где тема как найти свое счастье одиноким? Верните!
ВСД как приговор или хождение по мукам
Прервать беременность
Секс во время беременности
Мне быть крутой и талантливой диджеем или всё-таки детсадовской и унылой воспитательницей????
Межрасовый брак
Яичная диета
Началова, Булдаков, Децл ...
Английская диета
Грудное вскармливание