Лорак в подворотне распекли за странный вид

Певица озадачила поклонников новым снимком в Instagram. Они посчитали образ Ани Лорак неудачным.

Знаменитость опубликовала фото, на котором позирует в какой-то подворотне в бомбере, серых джинсах и кепке. Пользователи соцсети посчитали, что Ани Лорак похожа на короля поп-музыки Майкла Джексона.

Исполнительнице не удалось избежать множества насмешек. "Майкл Джексон в молодости", "Джексон, ты живой", "Сразу подумала – Майкл Джексон", "Как Майкл Джексон", "На Майкла Джексона похожа", – написали фолловеры.

Многие раскритиковали Ани Лорак за наряд, который ее сильно полнит. Некоторые в очередной раз предположили, что певица находится в интересном положении. "Она беременная?", "Это куртка полнит или...", "Очень похожа на манекен", – высказались подписчики. Однако некоторым образ звезды пришелся по душе.

Отметим, что поклонники бурно обсуждают личную жизнь Ани Лорак. Напомним, в конце марта она разместила фотографию, на которой она демонстрирует пышный букет красных роз. Пользователи соцсети предположили, что цветы ей подарил музыкант Сергей Лазарев, и что между ними не только профессиональные и дружеские отношения. Сама звезда старается игнорировать домыслы поклонников.