"Аферюг слушать не стану": народ наплевал на концерт Цымбалюк-Романовской и Шаляпина

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Сафронов проболтался о замалчиваемой причине смерти Началовой
Вскрылся жуткий обман Светланы Лободы
Распластавшаяся на кушетке Семенович без макияжа вызвала оторопь
партнеры
Понедельник 20 мая
Лента новостей
14:47
Российский университет транспорта добавит абитуриентам 10 баллов к ЕГЭ
14:47
Зеленский оконфузился с президентским удостоверением
14:38
Внучка Боярского стала сексапильной красоткой
14:32
Жительница Омска на ночь привязала сына к столбу из-за прогула уроков
14:27
В Домодедово двое мужчин зверски забили соседа тяпкой
14:23
Названы самые полезные для сердца продукты
14:19
Концерт Bon Jovi в Москве: больше билетов читателям "Дни.ру"
14:18
Выходка Зеленского довела депутата до больницы
14:11
"ЕР" просит проверить законность передачи острова в аренду за 15 тысяч
13:59
Мощный шторм накрыл Приморье (видео)
13:42
Лауреатов премии "Лучшие в России – компания и персона года" наградят 27 мая
13:20
В московские школы поступают сообщения об угрозах взрыва
13:07
Красавица-жена Зеленского затмила всех на инаугурации в Раде
13:04
Titanic Hotels вдохнул новую жизнь в один из самых дорогих отелей Турции Mardan Palace
12:46
Житель Архангельска вывез убитого друга к кладбищу на такси
12:17
Раскрыта неожиданная польза сериала "Игра престолов"
12:06
Ошалевший Зеленский возмутил поведением на инаугурации
11:48
Десятки погибших: в колонии строгого режима вспыхнул бунт
11:28
Найден способ быстро избавиться от целлюлита
11:11
Устроившего дебош на борту самолета мужчину увезли в инвалидном кресле
10:53
Зеленского жестко унизили во время инаугурации
10:44
Володин призвал укреплять межпарламентское сотрудничество
10:41
Какая закуска вредит сильнее алкоголя
10:13
Алибасов рассказал о расставании с Федосеевой-Шукшиной
10:09
Мороз и снег: на Россию в начале лета обрушились аномальные холода
10:03
Зеленский вступает в должность президента Украины
09:39
Попрощайся с жиром: новый Fairy – сила бодрящей встряски
09:29
Уехавшую Леру Кудрявцеву заменили Ольгой Орловой
09:27
Народ в страхе ждет мощнейшего извержения вулкана (видео)
09:05
Загитова получила страшный удар в день рождения
09:03
Назван сценарий выхода из конфликта в Карабахе
09:00
"Усохла, как в концлагере": Кириенко требует расследовать странную смерть Быстрицкой
08:59
"Очень опасная особа!": Рудковская показала соперницу
08:46
Пострадал ребенок: в Москве столкнулись два внедорожника
08:19
Скандал на "Евровидении": Лазарев побил стареющую Мадонну
08:18
Вскрылась схема массового мошенничества с банкоматами Сбербанка
08:09
Гороскоп на неделю
08:07
Коротышка Зеленский опозорился перед инаугурацией
06:47
Замученная детьми Миддлтон сбежала в лес
06:30
Путин устроил разнос не признавшему Крым Лукашенко
04:34
"Повязка упала": чем запомнилась Испания на "Евровидении-2019"
02:19
Потребовалась помощница: раскрыт главный страх Глюкозы
00:07
Задравшую нос Загитову спустили с небес на землю
22:05
Прижатой к стене Валерии протянули руку помощи
20:19
Депутаты Госдумы станут наблюдателями на выборах президента Казахстана
20:14
Кудрявцева в подробностях рассказала о связи с Лазаревым
18:15
"Главное, чтобы был диалог": Спикер Госдумы назвал условие доверия между странами
17:56
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 мая 2019 года
17:39
Володин назвал ключевые вопросы в обсуждении между парламентами России и Киргизии
17:14
17 раненых: рядом с туристическим автобусом прогремел взрыв
16:28
Располневшую Седокову довели до голодания
15:48
Несчастная Бузова разрыдалась после предательства
15:39
Володин отметил устойчивость связей России и Киргизии
15:23
Не Харламов: Асмус обнародовала имя своего фаворита
14:46
В Москве обезумевший мужчина избил палкой работницу храма
13:57
Ослепла: солистку группы Spice Girls экстренно госпитализировали
13:17
Крымский мост атаковали с воздуха
12:58
Нелюдимый Андрей Губин вышел в свет после известия о пропаже
12:30
Максакова пустила по миру бывшую жену Вороненкова
12:06
Умер известный российский тренер
11:39
Королева возбудила народ вываливающейся грудью
11:01
Скромницу Брежневу застали в гостях у Зеленского
10:43
Заткнувшая рты поклонникам Волочкова внезапно сменила пол
10:14
Измотанная Пугачева женила непутевого племянника
10:07
Лазарев назвал виновных в своем провале на "Евровидении-2019"
08:24
"Переборщила с гламурностью": Андреева опозорилась на красной дорожке
06:03
Эгоцентричная Маркл побила примерную Миддлтон
04:33
Очаровательная хористка представила Армению на "Евровидении-2019"
02:38
"Чуть-чуть моложе Пугачевой": Кожевниковой без макияжа крепко врезали
02:21
Опять проиграл: Сергея Лазарева сглазили перед "Евровидением"
02:01
Нидерланды победили на "Евровидении" в Израиле
00:16
Тяжелая болезнь приковала Бородину к постели
22:11
Обворожительная женщина-сантехник покорила мир
21:56
Милонов потребовал проверить скандального депутата Резника из-за обвинений в "строительном рэкете"
20:28
Нож в спину Лазареву: Белоруссию отстранили перед финалом "Евровидения"
18:24
Зеленский сделал важное заявление по Крыму
18:05
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 мая 2019 года
17:48
Пригожин жестко поставил Лазарева на место после полуфинала "Евровидения-2019"
16:57
Топалов сцепился с Тодоренко из-за маленького сына
16:10
Пугачеву засняли за запретным занятием
15:37
"Ведьмачка": дочь Аллегровой облили грязью
15:34
Володин рассказал о решении о подаче заявки в ПАСЕ
15:13
Дайнеко в "голом" платье восхитила народ
14:45
Взбешенные украинцы брызжут слюной из-за триумфатора Путина
13:55
Брежнева и Меладзе показали постельное видео
13:18
Стало известно настоящее имя Меган Маркл
13:03
Кафельникова блеснула задорными сосками
12:24
Сексуальная Туктамышева шокировала дерзкой выходкой
12:09
"Вы все рухнете!": народ бьется в истерике после сюрприза от "Би-2"
12:04
Алибасов оплакивает смерть близкой женщины
11:46
Гузеева объявила о переменах в жизни после громкого скандала
11:12
Поргина заговорила о новом браке
10:53
Жена прервала молчание после известия о болезни Газманова
10:18
Пойдет пешком: вскрылись сенсационные подробности инаугурации Зеленского
08:10
Скандалист Ляшко ищет близости с Зеленским
06:12
Европейские политики наплевали на истерику украинцев
04:00
Скандально известная модель проговорилась об имени новорожденного сына
02:15
Покрытая опарышами звезда шоу "Дом-2" вопила от ужаса
00:02
Ученые сделали сенсационное открытие в изучении болезни Альцгеймера
22:11
Найден корень всех бед дышащей на ладан Украины
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Очаровательная хористка представила Армению на "Евровидении-2019"
"Повязка упала": чем запомнилась Испания на "Евровидении-2019"
Обворожительная женщина-сантехник покорила мир
Titanic Hotels вдохнул новую жизнь в один из самых дорогих отелей Турции Mardan Palace
Опять проиграл: Сергея Лазарева сглазили перед "Евровидением"
Нидерланды победили на "Евровидении" в Израиле
Шоу-бизнес

"Аферюг слушать не стану": народ наплевал на концерт Цымбалюк-Романовской и Шаляпина

Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин. Фото: www.globallookpress.com
Скандально известная парочка вскоре даст концерт. Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин бесплатно раздают билеты.
прочитано 11449 раз

Мероприятие должно состоятся 25 мая в Доме кино. Чтобы привлечь внимание аудитории, звезды устроили розыгрыш билетов.

ПО ТЕМЕ

Шоу Цымбалюк-Романовской в храме провалилось

"Раздражаете!": роскошная Цымбалюк-Романовская в постели с Шаляпиным довела народ

 Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

Желающие попасть на концерт Виталины Цымбалюк-Романовской и Прохора Шаляпина должны быть настоящими поклонниками пары. Возможность насладиться их пением получат только те, кто хорошо знает детали биографии влюбленных.

Претендентам необходимо ответить на ряд вопросов о звездном дуэте. Например, рассказать, какой телепроект стал началом карьеры Прохора, или какая специальность значится в дипломе о высшем образовании Виталины. Конкурс запустили в официальном Instagram-аккаунте издания "Комсомольская правда".

Между тем жаждущих получить приглашение не так уж много. Судя по всему, интернет-обывателям такая возможность и даром не нужна. Они не постеснялись сообщить об этом в комментариях.

"На всю голову болеть надо, чтобы к этим бездарям на концерт пойти", "Никто на их концерт не придет 😂😂🤣🤣🤣", "Да кому они вообще интересны? Тошнит от них !!!🤮", "Любители антиквара🙄", "Ну, наконец то, снова появилась пара – гусь да гагара! Давненько не были на ТВ каналах - наверно сейчас деньги закончились..", "тяжела и неказиста жизнь российских аферистов... Я энтих аферюг слушать не стану (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – плюется народ от Виталины Цымбалюк-Романовской и Прохора Шаляпина.

Впрочем, некоторые рьяно защищают певца, отмечая, что его вокальный талант слишком очевиден, чтобы его отрицать. Фанаты Шаляпина призывают акцентировать внимание не на личной жизни артиста, а на творчестве.

"В конкурсе не участвую, на концерт и так пойду. Просто хочется, чтобы восторжествовала справедливость, и этот удивительно талантливый исполнитель засиял в полную силу на нашей эстраде. Пожалуйста, делайте в своих публикациях акцент на его таланте, творчестве. У нас не так много на эстраде действительно талантливых артистов", – рассудила поклонница Виталины Цымбалюк-Романовской и Прохора Шаляпина.

Автор: Руслана Алексеева15 мая 2019, 11:39
ФОТОРЕПОРТАЖ

От жены-старушки до приговоренной пианистки: все женщины 35-летнего Шаляпина

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
назовите когда и где были сольные выступления этой пианистки
Гость
Ответить
Артистом вообще стыдно быть. Кривляются всю жизнь! Ужас!
Гость
Ответить
Гость
фильмы Офицеры,Ликвидация,Тайна мадам Вонг такой список можно выкатить.Где кривляются? создают образы-такая профессия. А вам больше нравится самодеятельность никому не известной но рекламирующей себя? ну сельский клуб какой-то,сходите потом на известного пианиста концерт-почувствуйте разницу
Ты даже читать не умеешь. Ходи сама по сельским своим клубам. Это твой уровень.
Гость
Ответить
Гость
Правильно что ушли с концерта. Я например еслибы не джихарханян её никогда не слышала. Какая она пианиста. Хамка надоела обобрала джихарханян.
Идиоткам писать надо бы запретить.
Гость
Ответить
Гость
какая роскошная красавица скорее МАКАКА загримированная . Дура лысая посмотрись в зеркало не пугай людей ,а как запоешь вернее заблеешь вообще полундра спасайся кто может. Больше подходит ЛОБАСТЫЙ головастик ,а не красавица. АФЕРИСТКА-ворюга может хватит смешить народ все уже знают кто ты есть. Из грязи да сразу в культурное общество научись хотя бы говорить по русски без хох. говора. А еще лутче танцуй за умную сойдешь.и глазами не води по углам . .
А ты писать научись по-русски.
Гость
Ответить
а наклееные ресницы как показывать?
Гость
Ответить
какая роскошная красавица скорее МАКАКА загримированная . Дура лысая посмотрись в зеркало не пугай людей ,а как запоешь вернее заблеешь вообще полундра спасайся кто может. Больше подходит ЛОБАСТЫЙ головастик ,а не красавица. АФЕРИСТКА-ворюга может хватит смешить народ все уже знают кто ты есть. Из грязи да сразу в культурное общество научись хотя бы говорить по русски без хох. говора. А еще лутче танцуй за умную сойдешь.и глазами не води по углам . .
Гость
Ответить
Какая роскошная. Одни кости страшно смотреть. Ужас. Посмотрите без косметики баба яга.
Гость
Ответить
Правильно что ушли с концерта. Я например еслибы не джихарханян её никогда не слышала. Какая она пианиста. Хамка надоела обобрала джихарханян.
Гость
Ответить
фильмы Офицеры,Ликвидация,Тайна мадам Вонг такой список можно выкатить.Где кривляются? создают образы-такая профессия. А вам больше нравится самодеятельность никому не известной но рекламирующей себя? ну сельский клуб какой-то,сходите потом на известного пианиста концерт-почувствуйте разницу
1 2 3 4 12 Следующая

Популярные темы форума

Политика

Выходка Зеленского довела депутата до больницы
Порошенко запаниковал после жесткого решения Зеленского
Ошалевший Зеленский возмутил поведением на инаугурации
Зеленского жестко унизили во время инаугурации

Шоу-бизнес

53-летняя супермодель без косметики взбудоражила поклонников
Показавшая жуткие травмы Бузова не может ходить
"Не пустила на порог": Степаненко жестко разобралась с Петросяном
Собчак раскатали в блин за позорный провал

Проишествия

Пассажиры загоревшегося SSJ 100 "Аэрофлота" испытали космические перегрузки
Подручные США обстреляли ракетами россиян
В самолет ударила молния: шокирующие подробности катастрофы в аэропорту Шереметьево
Звезды ТНТ погибли в страшной аварии

Lifestyle

Финал "Игры престолов": опубликован трейлер (видео)
"Поражен и убит": Энтина добила внезапная трагедия
Народ раскрыл рот от устроенного Хабенским и Литвиновой
Умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая
Экономика

Путин устроил разнос не признавшему Крым Лукашенко

Батька доигрался

Шоу-бизнес

Скандал на "Евровидении": Лазарев побил стареющую Мадонну

Поклонники в шоке от случившегося
Шоу-бизнес

"Очень опасная особа!": Рудковская показала соперницу

Женщина призналась, что та хочет занять ее место
Шоу-бизнес

Алибасов рассказал о расставании с Федосеевой-Шукшиной

Продюсер отреагировал на слухи

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Родственники Алентовой загоняют актрису в гроб
Совет на выходные
Уникальная судьба: сделано сенсационное заявление о родах Алины Кабаевой

Фоторепортажи

Мать вцепилась во вдову на прощании с Доренко
Участница "Евровидения" из Северной Македонии вернулась взять реванш
Знаменитости на открытии Каннского кинофестиваля
Экс-мисс Вселенная возбудила народ горячими фото

Спорт

Избавившаяся от коньков Загитова шокировала поклонников
Овечкин спас товарища от удара в лицо (видео)
Красавица Медведева жестко отшила жениха-канадца
Жена Кокорина устроила истерику в зале суда

Регионы

Атаковавших Крымский мост украинцев жестко унизили
Фото Крымского моста после зимы довело людей до истерики
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru