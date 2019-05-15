"Аферюг слушать не стану": народ наплевал на концерт Цымбалюк-Романовской и Шаляпина

Скандально известная парочка вскоре даст концерт. Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин бесплатно раздают билеты.

Мероприятие должно состоятся 25 мая в Доме кино. Чтобы привлечь внимание аудитории, звезды устроили розыгрыш билетов.

Желающие попасть на концерт Виталины Цымбалюк-Романовской и Прохора Шаляпина должны быть настоящими поклонниками пары. Возможность насладиться их пением получат только те, кто хорошо знает детали биографии влюбленных.

Претендентам необходимо ответить на ряд вопросов о звездном дуэте. Например, рассказать, какой телепроект стал началом карьеры Прохора, или какая специальность значится в дипломе о высшем образовании Виталины. Конкурс запустили в официальном Instagram-аккаунте издания "Комсомольская правда".

Между тем жаждущих получить приглашение не так уж много. Судя по всему, интернет-обывателям такая возможность и даром не нужна. Они не постеснялись сообщить об этом в комментариях.

"На всю голову болеть надо, чтобы к этим бездарям на концерт пойти", "Никто на их концерт не придет 😂😂🤣🤣🤣", "Да кому они вообще интересны? Тошнит от них !!!🤮", "Любители антиквара🙄", "Ну, наконец то, снова появилась пара – гусь да гагара! Давненько не были на ТВ каналах - наверно сейчас деньги закончились..", "тяжела и неказиста жизнь российских аферистов... Я энтих аферюг слушать не стану (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – плюется народ от Виталины Цымбалюк-Романовской и Прохора Шаляпина.

Впрочем, некоторые рьяно защищают певца, отмечая, что его вокальный талант слишком очевиден, чтобы его отрицать. Фанаты Шаляпина призывают акцентировать внимание не на личной жизни артиста, а на творчестве.

"В конкурсе не участвую, на концерт и так пойду. Просто хочется, чтобы восторжествовала справедливость, и этот удивительно талантливый исполнитель засиял в полную силу на нашей эстраде. Пожалуйста, делайте в своих публикациях акцент на его таланте, творчестве. У нас не так много на эстраде действительно талантливых артистов", – рассудила поклонница Виталины Цымбалюк-Романовской и Прохора Шаляпина.