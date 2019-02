Джигурда "засветил" трусы прилизанной Волочковой

Анастасия Волочкова и Никита Джигурда, объединившиеся для создания некого грандиозного проекта, обнародовали новое совместное видео. Артист подхватил балерину на руки, нисколько не смущаясь, что она оказалась без штанов.

После съемок в популярном юмористическом шоу Никита Джигурда и Анастасия Волочкова приехали домой и довольные снялись в коротком ролике, в котором рычащий, словно мантру, слова Secretly We Are All Gods артист крутит на одной руке балерину. Интересно, что оказавшаяся в объятиях актера Анастасия Волочкова оказалась в коротком платье (или длинном свитере), но почему-то без штанов. Также артистка отказалась от привычного тугого пучка и накладного хвоста, предпочтя просто расчесать и распустить волосы.

"После съемок в COMEDY CLUB с Богиней ВОЛОЧКОВОЙ дарим ВАМ полет и в Небо трап... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – объявил Никита Джигурда. Отметим, что балерина опубликовала аналогичное видео в своем аккаунте, однако возможность комментирования отключила, поэтому неизвестно. как к ролику отнеслись ее подписчики.

Зато свои впечатления выплеснули поклонники Никиты Джигурды. "Хочется сказать только одно – ***", "Гадость хуже не бывает. Волочкова окончательно упала в глазах навсегда!!!!!", "А почему полет без шпагата, аж скучно", "Никитос, ну ты ревешь аки буйвол при виде течной телки... Бедная Настюха....", "Ужас какой! Фу!", "Трусами сверкает. Не стыдно???" – прокомментировали подписчики.

В свою очередь, Анастасия Волочкова обратилась ко всем злопыхателям. Она поделилась радостью, которую испытала после отключения комментариев. "Мне так клево стало! Заходишь на СВОЮ же страничку! А там нет злобы и лжи.👍🏼 Есть только Правда нашей жизни, которую мы заслужили трудом, потом и умением противостоять всему ничтожеству, которое пытается принизить наши достижения, дабы возвеличить свой гнев, зависть, ущербность и неумение делать то, что мы уже Совершили!💪🏻 Мы это и транслируем.👍🏼 Этих моральных уродов можно только пожалеть..😔" – заявила артистка.

По мнению балерины, после того. как она отключила возможность оставлять отзывы на ее страничке, интерес к ней только возрос. "Потому что, эти недолюбленные злыдни стали беситься еще больше!🤣😂 Платформа их бесов перенеслась в их собственное пространство!😂😝 Там и погрязнут в собственном неблагочестии и неуважении к людям, чего-то добившихся трудом. А мы же будем идти вперед, не славой лайков калек, а славой того, что мы умеем совершать то, что другим не под силу!" – заявила Анастасия Волочкова.