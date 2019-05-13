"Хороший!": оголившаяся Королева публично схватилась за жезл Тарзана

Сергей Глушко, более известный как стриптизер Тарзан и муж певицы Наташи Королевой, опубликовал пикантное видео с участием жены. В ролике популярная артистка схватилась обеими руками за жезл супруга.

Видео с Сергеем Глушко и Наташей Королевой записали в Америке. Там у отечественных знаменитостей имеются собственные апартаменты. Кроме того, там проживает и мать популярной исполнительницы Людмила Порывай. Здесь же много времени проводит единственный наследник пары, подросток Архип.

Вся семья отличается неподражаемым чувством юмора, которое демонстрирует по любому поводу. Так, на своей страничке в Instagram Сергей Глушко опубликовал видео, на котором запечатлен вместе с женой Наташей Королевой и ее подругой. В ролике певица с приятельницей изображают проституток. Артистка подвернула вверх свободную футболку, обнажив живот, и мультяшным голосом посетовала на отсутствие работы.

В это время к ним на старой "пятерке" подъехал Сергей Глушко, изображающий полицейского. Помахивая жезлом, мужчина сурово поинтересовался у женщин, чем они занимаются на участке. Те, давясь от смеха, сообщили, что просто стоят и ловят попутку. Увидев жезл Глушко, обе женщины схватились за него. "Хороший!" – восхищенно заявила Наташа Королева. Тарзан предложил дамам "отработать" у него в машине. Те с радостью согласились и уселись в салон. Глушко же сел за руль и со спутницами уехал.

"Киностудия "Парамамок пичкал" и "Кунниверсал студень"..... ...от создателей "Голодных Ир" и "Игры при столовой" представляет триллер "Интердевочки – 2" (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – подписал шуточный ролик Сергей Глушко. Реакция пользователей Сети не заставила себя ждать. Некоторые подписчики не оценили юмор артистов, но большинству видео понравилось.