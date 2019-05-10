Малахов взорвался из-за красотки на Дне Победы

Телеведущий выразил свое возмущение в Twitter. Андрей Малахов задал мучающий его вопрос пользователям соцсети.

Шоумен негодует: как основатель студии красоты MARFA Лия Дианова оказалась на параде Победы? "Не хочется о грустном, но как эта MARFA попала на Красную площадь? Делала мейкап ветеранам?" – взорвался Андрей Малахов.

Примечательно, что подписчики телеведущего разделились на два лагеря. Одни поддержали его, считая, что таким эффектным гламурным красоткам действительно не место на параде Победы около ветеранов, которые прошли ужасы войны. Однако нашлись и те, кто удивился возмущению Андрея Малахова, заявив, что никакого вреда на празднике от девушки не было.

Отметим, что Андрей Малахов – далеко не единственный, кто возмущался, что на парадах Победы присутствуют странные персонажи. Ранее по этому поводу высказался шоумен Рустам Солнцев. По его словам, главные места на великом празднике занимают звезды шоу-бизнеса, а вовсе не ветераны. В качестве примеров он называл фамилии юмориста Михаила Галустяна, а также певиц Алсу и Зары.

С праздником!!! #9МаяДеньПобеды Не хочется о грустном, но как эта MARFA попала на Красную площадь? Делала мэйкап ветеранам? pic.twitter.com/3ZAQ1JIXdF — Андрей Малахов (@a_malahov) 9 мая 2019 г.

Отметим, в параде Победы на Красной площади приняли участие порядка тринадцати тысяч человек. Воздушная часть парада 9 мая была отменена из-за неблагоприятных погодных условий. Но праздничного, торжественного настроения это никому не испортило.

Напомним, ранее критике подвергся и сам Андрей Малахов. Фолловеры затравили шоумена за его пост в Twitter о родах жены принца Гарри Меган Маркл. Многие россияне посчитали, что негоже делать такую публикацию в день, когда вся страна скорбела по жертвам авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево. При этом известно, что Андрей Малахов утром 6 мая дал пост о трагедии рейса Москва – Мурманск.