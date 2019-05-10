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Шоу-бизнес

Малахов взорвался из-за красотки на Дне Победы

Андрей Малахов. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущий выразил свое возмущение в Twitter. Андрей Малахов задал мучающий его вопрос пользователям соцсети.

Продолжение: Виторган оправдался за странные слова о 9 мая
прочитано 520 раз

Шоумен негодует: как основатель студии красоты MARFA Лия Дианова оказалась на параде Победы? "Не хочется о грустном, но как эта MARFA попала на Красную площадь? Делала мейкап ветеранам?" – взорвался Андрей Малахов.

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Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Примечательно, что подписчики телеведущего разделились на два лагеря. Одни поддержали его, считая, что таким эффектным гламурным красоткам действительно не место на параде Победы около ветеранов, которые прошли ужасы войны. Однако нашлись и те, кто удивился возмущению Андрея Малахова, заявив, что никакого вреда на празднике от девушки не было.

Отметим, что Андрей Малахов – далеко не единственный, кто возмущался, что на парадах Победы присутствуют странные персонажи. Ранее по этому поводу высказался шоумен Рустам Солнцев. По его словам, главные места на великом празднике занимают звезды шоу-бизнеса, а вовсе не ветераны. В качестве примеров он называл фамилии юмориста Михаила Галустяна, а также певиц Алсу и Зары.

Отметим, в параде Победы на Красной площади приняли участие порядка тринадцати тысяч человек. Воздушная часть парада 9 мая была отменена из-за неблагоприятных погодных условий. Но праздничного, торжественного настроения это никому не испортило.

Напомним, ранее критике подвергся и сам Андрей Малахов. Фолловеры затравили шоумена за его пост в Twitter о родах жены принца Гарри Меган Маркл. Многие россияне посчитали, что негоже делать такую публикацию в день, когда вся страна скорбела по жертвам авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево. При этом известно, что Андрей Малахов утром 6 мая дал пост о трагедии рейса Москва – Мурманск.

Автор: Валерия Нарская10 мая 2019, 10:52
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