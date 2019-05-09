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Происшествия

"Клиническая смерть": подробности гибели Сергея Доренко

Умер Сергей Доренко, подробности. Фото: www.globallookpress.com
 Известный журналист скончался в возрасте 59 лет. Сергей Доренко упал с мотоцикла в центре столицы. 

Продолжение: "Масса конспирологических версий": Собчак сделала заявление о смерти Доренко
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Он двигался со стороны Курского вокзала к Таганской площади. Предположительно Сергей Доренко почувствовал недомогание. В районе дома 71 по улице Земляной вал он потерял управление мотоциклом.

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После Доренко пролетел наискосок по встречной полосе до отбойника. Вероятно, журналиста подвело сердце. Он пережил клиническую смерть.

Очевидцы вызвали скорую помощь. Прибывшие врачи не смогли спасти Сергея Доренко. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сергей Доренко – легенда российской журналистики. С 1996 по 2000 год он вел информационную программу "Время" и именную авторскую программу на  телеканале ОРТ. Позже он работал главным редактором "Русской службы новостей", в 2014-м перешел на радиостанцию "Говорит Москва". Не так давно завел блог на YouTube.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Пользователи Сети выражают соболезнования близким и друзьям Сергея Доренко. "🙏🙏🙏 Соболезную родным и близким. Терпения...", "Как так,ужааааас.Соболезнуем🙏😢", – пишут интернет обыватели.

Автор: Руслана Алексеева9 мая 2019, 20:49

комментарии

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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"Бодрячок"? Кто-то сильно помог...Светлая память храбрым,падшим в борьбе с силами тьмы! Ничто на земле не проходит бесследно!
Гость
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Ранняя смерть... Соболезнования семье .
Гость
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Килер, конъюнктурщик... Вспомните как он мочил Примакова и лизал БН...
Гость
Ответить
Светлая память талантливому журналисту...
Гость
Ответить
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ЧЕЛОВЕКУ И ТАЛАНТЛИВОМУ ЖУРНАЛИСТУ ....
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