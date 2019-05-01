"Полное опустошение": оставшийся без денег и еды Лазарев опустил руки
Лазарев рассказал, что он на протяжении всей карьеры проходил через какие-то препятствия. Певцу никогда ничего не давалось просто так. "Всю свою карьеру я именно "выпахивал". У меня не было такого пикового момента после "Smash!", чтобы выпустил песню, и вся страна тут же приняла", – поведал он.
Были и вовсе беспросветные дни, когда было тяжело и хотелось все бросить. "Было, конечно, как раз после того, как "Smash" распался. Мне нечего было есть, мне нечего было делать, и все. Денег никаких не было, лишь только полное опустошение", – признался Лазарев в интервью "Комсомольской правде". Теперь, по словам артиста, он делает себе некий вызов и проверяет себя.
Ранее вокалист рассказал возьмет ли наследника Никиту с собой в Тель-Авив. В Израиле Сергей Лазарев представит нашу страну на музыкальном конкурсе "Евровидение-2019".
Певец поведал, что уже купил своему четырехлетнему сыну билеты на самолет, однако в последний момент передумал. Сергей Лазарев считает, что дома мальчику будет безопаснее, поэтому оставит его в Москве.
Что случилось на переправе
Авторы "Голоса" несут большие потери
Вскрылись страшные подробности недуга артиста
Артистка предстала в траурном виде
Популярные темы форума
Дочь Алсу победила!Поздравляю
Где найти достойную женщину?
Мигранты..это зло?
Жениться лучше на мусульманке.
Мужья -тираны
Не рожайте в тирании и диктатуре, не рожайте рабов!
Не предложил выплатить мою ипотеку
СССР разделили,даже нас не спросили!
Меладзе бросил троих детей,и жену которая ему их родила
Выйти замуж,это противно.
Нет секса в отношениях
Почему все хотят изучать английский?
Бузова
У Гордона жена таджик,ахаха
девушки кто жил с новым олегархом,ну и как там?
Задолбала Пугачева.
Почему девушка должна слушаться?
Хочу Ребенка
Машина в кредит
Это Порашенка подстрикает зарад против России ?
Квартира Началовой Юлии
Как вы относитесь к Лопыревой?
Разин назвал Кудрявцеву проституткой
Переспали на первом свидании
Про алкоголь
Поможет ли психолог?
Папина любовница стерва
Вегетарианцы долго не живут
Пожелала смерти подруге
что такое шизофрения?