Лазарев раскрыл тайну второго попадания на "Евровидение"

14, 16 и 18 мая в Тель-Авиве состоится 64-й конкурс песни "Евровидение". Нашу страну снова будет представлять Сергей Лазарев. Корреспондент "Дни.Ру" поинтересовался у певца, зачем он снова едет на этот смотр европейской попсы.

"Когда канал "Россия" предложил мне снова участвовать в этом конкурсе, я долго сомневался, советовался с Филиппом, – признался Сергей Лазарев. – С одной стороны, мне снова хотелось окунуться в удивительную атмосферу этого песенного конкурса. Тем более, что после моего первого участия там в 2016 году, меня захлестнула волна любви по всему миру".

"Это не желание взять реванш, как многие думают, – заверил исполнитель. – Я не повторю сам себя, это будет совсем новый Сергей Лазарев. Но, конечно, это рискованный шаг, и я это понимаю. Хотя лучше сделать и пожалеть, чем наоборот".

По словам Филиппа Киркорова, который продюсировал номер и писал песню для Сергея Лазарева, ему хотелось, чтобы европейская публика увидела нашего артиста с новой стороны – теперь он выйдет на сцену со сложной балладой Scream. Хотя рассматривались и другие композиции.

"Сергей владеет голосом, знает английский, умеет общаться с прессой и подать себя, поэтому достоин представить нашу страну", – заверил поп-король.

"Я готов к необъективному судейству, как вышло в 2016 году, когда я с песней You are the only one занял третье место, но у зрителей был первым, – мудро заметил Лазарев. – Хотя в тот раз я был лидером у букмекеров, получил приз от прессы".

Как рассказал Сергей Лазарев, изначально он хотел снять в клипе на песню Scream своего сына Никиту. "Но в итоге отказался от этой идеи, потому что Никита очень мал еще и ему слишком сложно было бы выдержать 20 часов съемок и мы нашли более взрослого актера, – объяснил Сергей. – Пока не знаю, возьму ли в Израиль сына. Просто еду туда работать, там плотный график, и не хочу думать, поел ли Никита. Поэтому ему лучше остаться в Москве с бабушкой и смотреть на меня по телевизору".