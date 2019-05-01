"Просто жуть": изуродованная Лорак вызвала омерзение
На своей странице в Instagram Лорак опубликовала снимок, который не оставим фанатов равнодушными. На опубликованном фото певица позирует в черном топе-корсете и штанах с завышенной талией.
Свободный крой брюк и "змеиный" принт, по мнению критиков, изуродовал фигуру артистки, увеличив ее бедра в несколько раз. "Красотка, а вот брюки – просто катастрофа", "Просто жуть", "Что-то как-то не то…", – написали пользователи Сети.
Ранее Ани Лорак буквально взбесила фанатов новым сценическим образом. Певица получила бурю гневных комментариев в своем Instagram.
Исполнительница Ани Лорак вновь столкнулась с критикой своего сценического наряда. На этот раз фанаты пришли в ужас от мохнатого белого пальто и белья, выбранного певицей.
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