"Поломали": что случилось с лицом Ани Лорак
Недавно певица Ани Лорак выпустила новую композицию, которая называется "Я тебя ждала". На своей официальной страничке в социальной сети Instagram популярная исполнительница регулярно публикует фотографии и видео, рекламирующие новый потенциальный хит. Так, Ани выложила фотографию, на которой запечатлена в блестящем платье с внушительным разрезом и декольте, и подписала ее названием новой песни.
Вот только не все узнали на фотографии Ани Лорак. "Это Лорак? Что с лицом?", "Немного поломали губы, скулу...", "Все песни под одним названием ждала, потеряла, люблю бла бла бла Еще и лицо перекроила (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", "Плохо отфотошопили(((" – прокомментировали публикацию некоторые интернет-пользователи.
В своей новой песни Ани Лорак заявила о том, что не простилась с любовью: "Я тебя ждала, мы не попрощались./ Больше не могу засыпать одна./ Я тебя ждала, где же ты? Срывает! Мне так не хватает! Трудно привыкать..." Пользователей соцсети растрогала ее работа. Многие решили, что композиция имеет биографический характер, и Ани Лорак поет о своем разводе с супругом Муратом Налчаджиоглу. "Эта история соткана из моих чувств. Пусть эта музыка согреет сердца", – подтвердила артистка.
Напомним, 4 декабря прошлого года Ани Лорак подала заявление в суд, а 31 января 2019-го стало известно об официальном разводе артистки. Дочь София осталась с матерью. Говорят, после того, как в Сети всплыло видео, на котором муж Ани Лорак трогает какую-то женщину и что-то шепчет ей на ушко, певица больше не смогла терпеть его измен.
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