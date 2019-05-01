"Девочка победила достойно": заклеванную толпой дочь Алсу закрыли грудью
"Я читала в СМИ, что родители девочки, певица Алсу и ее муж благодаря своим связям и массовым рассылкам по своим друзьям и знакомым всячески пытались поддержать дочку. То есть рассылка, насколько я понимаю, была такая: "Проголосуйте за нашу дочь", – высказалась в беседе с "Дни.ру" Ольга Долматова. Она подчеркнула, что это было добровольное голосование.
"Если бы даже мне пришло от них СМС, если бы я бы захотела, то проголосовала бы, если нет, то нет. Я считаю, что родители в праве помочь своей дочери, ведь это в их силах. Ничего незаконного там не было. Я считаю, что девочка победила достойно, а то, что делали ее родители в поддержку – это только молодцы", – заявила сестра Гуфа.
При этом она добавила, что, если бы ее дочь участвовала в таком вокальном конкурсе, она бы всех своих знакомых, друзей и подписчиков в соцсетях попросила, чтобы голосовали именно за ее ребенка. "Я ничего нечестного в этом не вижу, на самом деле. Девочку травят, и это пугает, что такая ситуация у нас происходит на таком хорошем детском шоу", – заключила Ольга Долматова.
Напомним, шоу "Голос. Дети" завершилось скандалом из-за того, что победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Многие посчитали такой результат несправедливым и не исключили вероятность того, что был вброс голосов за девочку. Первый канал с помощью специалистов международной компании проводит расследование по итогам голосования.
Артист нашел девочку случайно
Родственница потребовала оградить ее от журналистов
Вскрылись страшные подробности недуга артиста
Артистка предстала в траурном виде
Популярные темы форума
Дочь Алсу победила!Поздравляю
Где найти достойную женщину?
Мигранты..это зло?
Жениться лучше на мусульманке.
Мужья -тираны
Не рожайте в тирании и диктатуре, не рожайте рабов!
Думаете как: убила старуха Диану, старуха убила Диану, Диану старуха убила, Диану убила старуха, убила Диану старуха, старуха Диану убила?
Не предложил выплатить мою ипотеку
Меладзе бросил троих детей,и жену которая ему их родила
СССР разделили,даже нас не спросили!
Ищу девушку
Выйти замуж,это противно.
Нет секса в отношениях
Почему все хотят изучать английский?
Бузова
У Гордона жена таджик,ахаха
девушки кто жил с новым олегархом,ну и как там?
Задолбала Пугачева.
Как часто ранние браки распадаются?
Хочу Ребенка
Почему девушка должна слушаться?
Машина в кредит
Это Порашенка подстрикает зарад против России ?
Квартира Началовой Юлии
Как вы относитесь к Лопыревой?
Разин назвал Кудрявцеву проституткой
Переспали на первом свидании
Диета на кашах
Поможет ли психолог?
Про алкоголь