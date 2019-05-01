"Девочка победила достойно": заклеванную толпой дочь Алсу закрыли грудью

Сестра рэпера Гуфа Ольга Долматова встала на защиту звездной семьи после скандала. Она уверена, что певица Алсу сделала правильно, что поддерживала дочь на шоу "Голос. Дети".

"Я читала в СМИ, что родители девочки, певица Алсу и ее муж благодаря своим связям и массовым рассылкам по своим друзьям и знакомым всячески пытались поддержать дочку. То есть рассылка, насколько я понимаю, была такая: "Проголосуйте за нашу дочь", – высказалась в беседе с "Дни.ру" Ольга Долматова. Она подчеркнула, что это было добровольное голосование.

"Если бы даже мне пришло от них СМС, если бы я бы захотела, то проголосовала бы, если нет, то нет. Я считаю, что родители в праве помочь своей дочери, ведь это в их силах. Ничего незаконного там не было. Я считаю, что девочка победила достойно, а то, что делали ее родители в поддержку – это только молодцы", – заявила сестра Гуфа.

При этом она добавила, что, если бы ее дочь участвовала в таком вокальном конкурсе, она бы всех своих знакомых, друзей и подписчиков в соцсетях попросила, чтобы голосовали именно за ее ребенка. "Я ничего нечестного в этом не вижу, на самом деле. Девочку травят, и это пугает, что такая ситуация у нас происходит на таком хорошем детском шоу", – заключила Ольга Долматова.

Напомним, шоу "Голос. Дети" завершилось скандалом из-за того, что победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Многие посчитали такой результат несправедливым и не исключили вероятность того, что был вброс голосов за девочку. Первый канал с помощью специалистов международной компании проводит расследование по итогам голосования.