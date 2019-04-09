Знаменитый музыкант изумил резким похудением
В прямом эфире шоу "Голос Украины" рэпер появился в классическом черном костюме. Потап выложил снимки на своей странице в Instagram.
Пользователи соцсети заметили явные перемены. "Похудел что ли?", "Потап реально так похудел или это фотошоп?", "Потапчик, ты такой спортивный стал", "Вот это неожиданные перемены", "Так идет костюм, просто вау!" – отметили комментаторы под постом продюсера.
По данным украинских СМИ, за последнее время артисту удалось похудеть на 17 килограммов. Об этом сообщил ведущий шоу Юрий Горбунов и призвал зрителей поаплодировать Потапу.
В программе полуфинала Потап и его группа Mozgi выступили с новой песней Digitalization. Поклонники по достоинству оценили новинку.
Как писали "Дни.ру", ранее Потап откровенно ответил на вопрос о романе с Настей Каменских. Музыкант подтвердил, что действительно состоит в близких отношениях с певицей. Примечательно, что исполнительница не раз отрицала слухи об отношениях с продюсером, хотя для многих их роман был очевиден.
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