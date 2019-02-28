Потап проговорился о романе с Настей Каменских

Известный продюсер Потап прокомментировал слухи о романе с коллегой. Музыкант подтвердил, что действительно состоит в близких отношениях с певицей Настей Каменских.

Во время съемок украинского шоу "Лига смеха" один из юмористов спросил у продюсера, встречается ли тот с исполнительницей. "Мутишь с Каменских?" – поинтересовался он. Потап ответил утвердительно. Позже другая участница программы, певица Ольга Полякова, отметила: "Наконец-то все узнали то, о чем мы и так давно знали!"

Настя Каменских не раз отрицала слухи об отношениях с музыкантом. В недавнем интервью, опубликованном на YouTube-канале "Слава+", артистка рассказала, что журналисты приписывают ей несуществующих детей от продюсера. Исполнительница добавила, что пока не готова к браку.

"Мне постоянно приписывают романы, которых на самом деле нет. Люди то и дело говорят о несуществующих детях. По их мнению, я родила уже 45 детей. Лешу (настоящее имя Потапа. – Прим. ред.) мне постоянно приписывают. Пока я не готова к замужеству, хотя понимаю где-то внутри, что уже пора", – цитирует звезду сайт "Комсомольская правда".



Ранее певица призналась, что состоятельные мужчины не раз предлагали провести ночь за деньги. "Бывали разные мужчины, многие хотели переспать со мной за деньги. Даже когда-то подходили к Потапу и просили: "Поговори с этой телкой..." Я могу заступиться за себя. Меня возмущают богатые люди, считающие, что все в этой жизни продается", – подчеркнула Настя Каменских.