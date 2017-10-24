Потап и Настя уходят со сцены

Популярный дуэт "Потап и Настя" сделали сенсационное заявление. Артисты временно прекращают творческую работу.

Артисты Александр Потапенко и Настя Каменских опубликовали видеообращение на YouTube. Звезды заявили, что сотрудничество в существующем формате будет прекращено.

"Мы решили наш дуэт поставить на паузу. Сколько продлится наша пауза – мы и сами не знаем", – говорят популярные исполнители. Чем участники дуэта собираются заняться в ближайшем будущем, также остается загадкой.



Ролик за считанные минуты после публикации собрал множество комментариев. "Настя беременна и это здорово! Вот почему!" – считает один из пользователей Сети. "Я буду скучать! Я выросла на ваших песнях. Надеюсь, ваша пауза будет короткой", – обращается к артистам другой комментатор.

Напомним, дуэт "Потап и Настя" был образован в 2006 году. За время совместной работы артисты получили множество наград, среди них: "Песня Года", "Золотой Граммофон", "Премия Муз-ТВ", "Шарманка", "Премия RU.TV".