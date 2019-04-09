"Очень было приятно": Галкин и Тодоренко раскрыли свои чувства

Максим Галкин и Регина Тодоренко публично объяснились в чувствах друг к другу. Шоумен оказал популярной телеведущей поддержку в самый щекотливый момент.

Регина Тодоренко и Максим Галкин стали ведущими церемонии награждения музыкальной премии "Жара". По мнению зрителей, получился очень органичный тандем. После шоу на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Регина призналась, что очень нервничала.

"Вы знаете , так забавно наблюдать за собой в моменты, когда все впервые: наступает жуткий мандраж, чувство неуверенности , самонадеянность вообще тает как апрельский снег. Ох... и казалось бы , "Регина, у тебя так много опыта работы на сцене", но я каждый раз Переживаю перед выходом к зрителю , потому что небезразлична к своей аудитории , потому что хочу удивлять и мотивировать (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – поделилась впечатлениями Регина Тодоренко.

Она поблагодарила своего соведущего Максима Галкина. Оказалось, шоумен вселял в нее уверенность в самые непростые моменты. "спасибо @maxgalkinru за поддержку и сотрудничество 🙏🏻" – выразила благодарность популярная ведущая.

Интересно, что Максим Галкин не остался в стороне от откровенного поста Регины Тодоренко. Юморист в комментариях выразил свои впечатления от работы с ней. "Регина, мне очень было приятно и комфортно вести с тобой эту церемонию. Ты была органична, талантлива и обаятельна!" – рассыпался в комплиментах известный шоумен. "спасибо 🙏🏻" – ответила Максиму Галкину Регина Тодоренко.