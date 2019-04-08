Разведенку Джоли застукали с известным актером

После тяжелого развода с Брэдом Питтом голливудская актриса вновь обрела счастье. Избранником Анджелины Джоли стал ее коллега Колин Фаррелл.



Звезду фильма "Малефисента" стали чаще замечать в компании популярного актера. Недавно она пришла вместе с детьми на премьеру фильма Тима Бертона "Дамбо", где Колин Фаррелл исполнил главную роль. Близкие друзья Анджелины Джоли рассказала, что артистка посетила мероприятие, чтобы поддержать своего коллегу.

Впервые о романтических отношениях знаменитостей репортеры написали в 2004 году. Артисты сыграли в ленте Оливера Стоуна "Александр". "Каждый из них прошел долгий путь с тех безумных дней, когда они в последний раз были вместе. Колин совершенно изменился. Он очень порядочный человек и занимается благотворительностью", – приводит слова анонимного источника RadarOnline.com.

Известно, что сейчас Колин Фаррелл встречается с Келли МакНамарой. Они воспитывают двоих наследников – 15-летнего Джеймса и 9-летнего Генри. Актер старается не рассказывать о своей личной жизни журналистам. Несмотря на это Анджелина Джоли всерьез настроена на то, чтобы "укрепить их связь". "Она всегда получает то, что захочет, и нельзя отрицать, что между ними нет химии", – продолжил близкий знакомый звезды "Малефисенты".

Напомним, недавно репортеры заподозрили, что Брэд Питт возобновил отношения с бывшей женой Дженнифер Энистон. Папарацци заметили пару на студии Sony Pictures в Калвер-Сити. Экс-супруги провели в компании друг друга несколько часов.