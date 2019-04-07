Тодоренко показала "топаловские пятки"
Ведущая Регина Тодоренко опубликовала очередной семейный снимок в своем Instagram. Девушка выложила фото четырехмесячного сына, укутанного в плед, из которого торчат только ножки. Снимок она подписала "топаловские пятки".
Подписчики умилились новой фотографии – Регина и ее муж Влад Топалов очень трепетно относятся к первенцу и до сих пор так и не показали его лица в своих блогах, но периодически рассказывают подписчикам о том, как изменилась их жизнь после рождения ребенка.
Так, ранее Тодоренко призналась, что после рождения ребенка ей кажется, что она "святая".
"Все в мире вокруг розовое такое, пушистое и белое. И ты как Мадонна с ребенком. Какой муж? Какой секс? Как не забыть об этом?" – задалась вопросом теледива в разговоре с Анной Седоково на YouTube-шоу "Пятница с Региной".
Певица посоветовала девушки почитать письма, которые поклонницы пишут Владу Топалову и взбодриться. По мнению Седоковой, даже гипотетическое наличие соперницы может усилить мотивацию.
Регина призналась, что у нее есть пароль от Instagram-аккаунта мужа. Иногда она читает, то, что пишут ему женщины. Регина Тодоренко намекнула, что некоторые сообщения действительно могут взбодрить.
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