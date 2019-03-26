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"Я больше не могу лечиться": Топалов с трубкой во рту сделал заявление

Влад Топалов. Фото: www.globallookpress.com
Влад Топалов признался в проблемах со здоровьем. Многочисленные поклонники всерьез озаботились состоянием популярного исполнителя.
прочитано 135 раз

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Влад Топалов опубликовал новую фотографию. На снимке певец предстал с трубкой во рту и выпученными глазами. "В этом выражении лица, мне кажется, собраны все мои эмоции, касательно состояния моего здоровья, голоса и прочего. 🙄🤦🏼‍♂️🙈 я больше не могу лечиться🤬 (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – пожаловался Влад Топалов.

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Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на пост. Они всерьез встревожились. Дело в том, что совсем недавно исполнитель уже жаловался на здоровье, проходил лечение. Казалось, недуг отступил, но, как выяснилось, ненадолго. Топалов снова оказался болен. Фанаты пожелали ему скорейшего выздоровления.

Не остались в стороне и сестра Влада Алина Топалова и супруга, популярная телеведущая Регина Тодоренко. Кстати, кто-то из подписчиков предположил, что таким образом певец пытается привлечь внимание жены и заставить ее скорее вернуться домой. Дело в том, что несколько дней назад Регина Тодоренко уехала в Дубай. Но не отдыхать, а работать. Телеведущая приняла участие в съемках новой коллекции купальников известного бренда.

Впрочем, судя по Stories Регины в Instagram, она уже вернулась в Москву и приступила к работе. Интересно, что сын, которому нет еще и полугода, путешествует вместе с ней. Пока Тодоренко работает в кадре, малыш находится неподалеку: в соседней комнате вместе с бабушкой. матерью Регины. Такое совмещение родительских и рабочих обязанностей дается Регине Тодоренко, по ее признанию, непросто, но она старается.

Автор: Наталья Аряева26 марта 2019, 10:03
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