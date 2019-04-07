Самбурская бежит из страны после расставания с возлюбленным
О том, что вновь одинока, артистка сообщила в Instagram. Настасья Самбурская отметила, что отношения завершились по ее инициативе.
"Когда ты расстаешься с человеком, который тебя любил… Проще, если бы меня бросили. Непонятно, кому хуже", – философски заметила она.
Самбурская добавила, что собирается в отпуск. Возможно, сбежав из страны, звезда почувствует себя лучше. Смена обстановки поможет избавиться от тяжелых воспоминаний.
Фолловеры в большинстве своем поддержали артистку. Предложили присоединиться к ним в поездке.
Публикацию Настасья сопроводила свежим фото. Звезда запечатлена в новом образе. В кадре она позирует с ярким макияжем с акцентом на глаза.
Отметим, что своих избранников Настасья Самбурская тщательно скрывает. Артистка ранее отмечала в своем микроблоге, что специально не публикует снимки возлюбленного. Ранее она пережила неудачный опыт и теперь осторожничает.
Два года назад Настасья Самбурская рассказала, что вышла замуж за актера Кирилла Дыцевича. Спустя месяц супруги расстались. Артистка тогда не стала комментировать разрыв, но опубликовала пост о домашнем насилии.
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