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"Очень плотно сидит": актера Головина обвинили в наркозависимости

Александр Головин. Фото: www.globallookpress.com
В Сети появилась шокирующая информация о звезде сериала "Кадетство" и фильма "Сволочи". Утверждается, что Александр Головин употребляет запрещенные вещества.
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Якобы артист сидит на химическом наркотике. Об этом сообщил Telegram-канал "Только никому" со ссылкой на анонимный источник.

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 Слухи и сплетни

Сюжеты Слухи и сплетни

Аноним пишет, что Александр Головин не просто употребляет, а "очень плотно сидит" на веществе. "Как-то он попал к нам на тусу, мы с подругой снимали квартиру. Захожу на кухню, а там Головин "вдыхает". Ему все было мало..." – сообщил источник.

Отметим, что данные сведения не являются подтвержденными. Сам Александр Головин информацию о своей зависимости пока не прокомментировал.

Ранее артист попал в другой громкий скандал. Как писали "Дни.ру", бывшая возлюбленная Александра Головина Светлана Белогурова рассекретила своего ребенка от артиста. После того как она раскрыла свою связь со звездой и плод их любви – годовалую дочь, она стала жертвой травли со стороны друзей бывшего возлюбленного.

А на днях адвокат Катя Гордон объявила, что бывшая любовница звезды "Кадетства" засудила телеведущую Настасью Самбурскую. Белогуровой удалось доказать, что близкая подруга актера опорочила ее честь и достоинство. Ранее та заявила, что девушка залетела от Александра Головина в "наркотическом опьянении". Белогурова же настаивала на том, что никакие запрещенные вещества не употребляет, и суд встал на ее сторону. 

Автор: Валерия Нарская29 марта 2019, 15:58
ФОТОРЕПОРТАЖ

Главная звезда сериала "Кадетство" изменилась до неузнаваемости

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