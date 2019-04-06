Родители взорвались из-за грязного пиара на смерти Началовой
Родственники исполнительницы были возмущены, когда узнали о готовящемся проекте, и ответили на предложение отказом. По их мнению, создатели ленты хотят заработать деньги на трагедии.
Продюсер Андрей Загорский прокомментировал обвинения родителей певицы. Он рассказал журналистам, что не гнался за пиаром, а всего лишь хотел снять ленту о выдающемся музыкальном деятеле. Мужчина добавил, что он не собирался включать в фильм какие-либо скандальные эпизоды.
Кроме того, Андрей Загорский обвинил директора Юлии Началовой в желании пропиариться на ее смерти. Он подчеркнул, что Анна Исаева ходит на различные передачи, где делится интимными подробностями о жизни певицы. Хотя раньше женщина всегда была в тени звезды.
"А что касается госпожи Исаевой, то это именно она гонится за пиаром. Именно она ходит на все шоу про футболистов, хоккеистов, квартиры, миллионы, анорексию и т.д. Именно она при жизни Юлии Началовой была незаметной серой мышкой, и никто о ней не знал", – пояснил возмущенный продюсер.
Картина под названием "Буду рядом" должна была выйти в широкий прокат осенью этого года. Режиссером проекта выступила Наталья Филатова, сообщает
Вокруг ТВ.
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