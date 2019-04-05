Савичева разоткровенничалась о женском счастье
Исполнительница подробно рассказала о том, что больше всего волнует ее подписчиков. Интереснее всего им то, куда "пропала" звезда и хотелось ли бы ей пожить размеренно. По словам Юлии Савичевой, на первый вопрос она подробно ответила в программе "Мой герой" с Татьяной Устиновой.
Отвечая на второй вопрос, певица вспомнила, как ушла в декрет и прекратила бесконечную гонку. Такая пауза произошла впервые за 15 лет сценической работы.
"Когда бежать было никуда не нужно, я просыпалась рано утром, по несколько раз протирала полки, хваталась то за тарелки, то за пылесос. Мне казалось, что я что-то не успеваю или не доделываю", – поделилась в длинном посте Юлия Савичева. Она призналась, что этот период стал для нее по-настоящему счастливым. Именно тогда девушка поняла, что такое женское счастье, и каково это – заботиться о своей семье.
Кроме того, у певицы улучшились отношения с супругом, композитором Александром Аршиновым, потому что появилось время на разговоры о серьезных вещах, на которые раньше не хватало времени.
"Именно в это время я приняла самые важные и необходимые решения. И знаете, все эти решения оказались совершенно верными", – резюмировала Юлия Савичева.
Напомним, певица стала мамой год назад. Сейчас Юлия Савичева находится в декрете и воспитывает дочь Аню.
Светская львица взялась за Примадонну
Режиссер был богат. И главную ценность составляет недвижимость
Стало известно, кто напал на девушку
Артист пытался быть хорошим родителем
Популярные темы форума
Ненавижу дев!..
Как помочь одиноким найти свою любовь?..
Весы - первые предатели! И мерзавцы!
Считаю, в случившемся с Юлей Началовой виноват и ее отец...
Почему работадатель в России берёт на работу ,не свой народ,прописан по району,а чужих имигрантов,кто дал им такое право,кинуть своё население и спокойно наживаться,а люди массово ходят без работы в России
Кремль только что узнал,что у 80% россиян,нет денег на обувь!Читайте новости !!!
Почему Филип Киркоров копирует и перепевает чужие иностранные песни,что за бред?Самый умный ,что-ли?
Кручу её на миньет
Почему я такая дура?
Идёт Великий пост! Кто поститься?
Знаки зодиака
Как вы смотрите на работников такси?Качество вообще нет!Учились не известно где,и говорят,что светофор они увидели впервые ,понаехали из аулов работать ,и получает трафик московский.
Не хочу работать в пустую (деньги не решают?)
Почему наши работадатели берут на работу в такси чужих,которые выросли в деревне,и не видели светофора?
Он изменил мне со страшной бабой
Изнасилование
Пропал кот
Я однолюб, никого больше не полюблю
Трахаю замужнюю
Передумала выходить замуж
Переспал с бывшей
Крик души
Квартира Началовой Юлии
эмигранты приезжает сюда бегать за деньгами,а не работать,охотятся как тигры на клиента,и кто это позволил?Виделите,у нас свинский менталитет,мы же не зарабатываем в сао
Знак Весы
Диета Елены Малышевой
Мне очень скучно!
Божена Рынска ,как вы думаете это она довела мужа Малашенка
Вредно ли щелкать семечки?
В супермаркете хотят продавать лекарства,вместе рядом с картошкой и селёдкой!Торговли нет,работают гасторбайторы ,люди перестали посещать магазины .Как вы смотрите на это?Шприцы рядом с бананами и луком !