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Савичева разоткровенничалась о женском счастье

Юлия Савичева. Фото:instagram.com/yuliasavicheva
Певица поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram о том, как сейчас живет. Юлия Савичева решила расставить все точки над i, поскольку ей часто задают одни и те же вопросы.
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Исполнительница подробно рассказала о том, что больше всего волнует ее подписчиков. Интереснее всего им то, куда "пропала" звезда и хотелось ли бы ей пожить размеренно. По словам Юлии Савичевой, на первый вопрос она подробно ответила в программе "Мой герой" с Татьяной Устиновой.

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Юлия Станиславовна Савичева

Юлия Станиславовна Савичева певица, актриса

Отвечая на второй вопрос, певица вспомнила, как ушла в декрет и прекратила бесконечную гонку. Такая пауза произошла впервые за 15 лет сценической работы.

"Когда бежать было никуда не нужно, я просыпалась рано утром, по несколько раз протирала полки, хваталась то за тарелки, то за пылесос. Мне казалось, что я что-то не успеваю или не доделываю", – поделилась в длинном посте Юлия Савичева. Она призналась, что этот период стал для нее по-настоящему счастливым. Именно тогда девушка поняла, что такое женское счастье, и каково это – заботиться о своей семье.

Кроме того, у певицы улучшились отношения с супругом, композитором Александром Аршиновым, потому что появилось время на разговоры о серьезных вещах, на которые раньше не хватало времени.

"Именно в это время я приняла самые важные и необходимые решения. И знаете, все эти решения оказались совершенно верными", – резюмировала Юлия Савичева.

Напомним, певица стала мамой год назад. Сейчас Юлия Савичева  находится в декрете и воспитывает дочь Аню.

Автор: Валерия Нарская5 апреля 2019, 19:58
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