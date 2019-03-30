Савичева страдает от опасной зависимости
Юлия Савичева поделилась с поклонниками сокровенным. Певица призналась, что тоже устает от постоянных диет и правильного питания и иногда поддается пагубной страсти – ночному жору.
"Вообще, есть на ночь можно, но не всё и за два часа до сна (миф про после шести работает только, если вы ложитесь в девять вечера). Съесть можно даже мясо, но не стоит и думать об углеводах и жирном. Так же нужно воздержаться от соленого, молока и жидкости, ну если не хотите проснуться с лицом рыбы-луны", – делиться опытом певица.
При этом Савичева отмечает, что не завидует тем, кто любит плотно ужинать на ночь. По словам звезды, от этой привычки очень сложно воздержаться и она довольно опасна, поскольку вызывает зависимость. При этом у певицы есть несколько советов на этот счет – "на ум приходят протеин и казеин, которые заглушают чувство голода", отмечает она. Сама Савичева в большинстве случаев засыпает голодной, но иногда позволяет себе что-то съесть и на ночь.
Впрочем, главное правило поп-исполнительницы– за три часа до сна не съедать пасту карбонара, закусывая ее тортом, чипсами и запивая пивом. В заключении назидательного поста Юлия Савичева пошутила, что иногда можно не следовать ее советам.
Примечательно, что несмотря на свои вредные привычки Юлия Савичева достаточно быстро вернула себе былую форму после рождения ребенка. В 2017 году у нее появилась на свет дочь Анна. Сейчас популярная исполнительница уже вернулась на сцену и активно гастролирует.
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