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Шоу-бизнес

Лолита впервые высказалась о новой молодой жене Цекало

Лолита и Александр Цекало. Фото: Дни.Ру
Лолита Милявская стала новой звездной гостьей шоу Регины Тодоренко "Пятница с Региной". Эпатажная исполнительница высказалась о своих многочисленных мужьях и прокомментировала новую женитьбу экс-супруга Александра Цекало.
прочитано 5065 раз

Лолита Милявская подчеркнула, что была замужем четыре раза. Один брак она не считает официальным, потому что он был фиктивным. По мнению 55-летней артистки, именно она была виновницей расставаний. Артистка объяснила, что всему виной было ее неумение любить. Она считала, что любовь – это секс. Если в постели у нее с партнером все было хорошо, то это и есть любовь.

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Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

Однако со временем страсть проходила, а с ней и, по мнению Лолиты, любовь, начинались проблемы, и она принимала решение расстаться. Милявская честно призналась, что была потребителем в отношениях. Причем лишь с помощью психолога певица пришла к этому заключению. Проработав свои проблемы со специалистом, 55-летняя артистка в своем нынешнем браке, с тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, уже иначе воспринимает брак, свои обязанности, понимает их ценность. Лолита работает над отношениями.

Милявская призналась, что теперь уже не максималистка. К примеру, она совершенно спокойно относится к тому, что ее муж зарабатывает меньше. Но, по ее словам, Дмитрий полностью обеспечивает свою "ту"семью, ребенка, близких. Со спортсменом Лолита счастлива уже девять лет, она призналась, что у них был период притирки, когда они часто ругались. Певица вообще не верит в то, когда люди говорят, что, прожив вместе полвека, ни разу не поссорились. Так не бывает, убеждена она.

Поняв, что именно она рушила отношения в предыдущих браках, Милявская нашла силы попросить прощения у экс-мужей. Но не у всех. Лолита дала понять ведущей Регине Тодоренко, что перед Александром Цекало не извинялась. Та, в свою очередь, немедленно спросила ее мнение по поводу новой молодой жены продюсера, актрисы казахского происхождения Дарины Эрвин, которую, к слову, упорно сравнивают с Лолитой.

Милявская заявила, что не видит с собой никакого сходства. "Ну, может, только тем, что она брюнетка..." – сказала певица. Затем Лолита дала абсолютно неожиданный совет бывшей жене Александра Виктории Галушке. "Дай Бог всем здоровья и счастья, и я абсолютно рада, что все там это... Единственное... Хочешь мое отношение к этому?.. Единственное, чего я бы хотела, чтобы предыдущая жена моего очередного из мужей, которая была до этого, поставила свечку и сказала: "Слава Богу!" Все! Больше ничего!" – заявила Лолита Милявская.

Напомним, на днях Александр Цекало впервые вышел в свет с женой Дариной Эрвин, которая моложе его на 30 лет. В марте пара оформила отношения в Америке в узком кругу. Говорят, скоро влюбленные закатят грандиозное торжество уже в Москве.

Автор: Наталья Аряева5 апреля 2019, 14:08
ФОТОРЕПОРТАЖ

Королева фриков: Лолите Милявской – 55

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