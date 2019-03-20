Милявская раскрыла секрет красоты

Известная эстрадная исполнительница разместила ролик, в котором раскрыла секрет молодости. Видеозапись появилась на странице Лолиты Милявской в Instagram 19 марта.

Звезда сообщила, что готовится к съемкам в программе "Пятница с Региной". На записи можно увидеть, как визажисты работают над ее лицом. "Всем хочу показать, как в принципе из взрослой женщины делают "ничего себе", – обратилась к подписчикам певица.

Лолита Милявская рассказала, что два года назад сделала нижнюю подтяжку лица. Другие недостатки она скрывает за ярким макияжем. "Вот люди, которые делают меня красивой и счастливой, хотя бы на какое-то время", – заявила звезда и показала помощниц. "Пока не умылась", – цитирует ее Пятый канал. В заключение исполнительница пожелала поклонникам любить себя и свою внешность.

Ролик понравился пользователям. Они похвалили Лолиту Милявск ую за то, что она не боится говорить о своих недостатках. "Вы молодец! Вы всегда говорите только правду!", "Лолита! Ты даешь мне силы и веру! Спасибо, что не врешь нам", "Вы всегда красавица!", "Я горжусь Вами! Есть еще звезды, которые благодарят визажистов! Вы классная!" – написали комментаторы.

Напомним, что 13 марта ушел из жизни бывший гражданский муж певицы Арнольд Спиваковский. Трагическую новость звезда сообщила в Instagram. Они состояли в романтических отношениях в 90-х годах. Бизнесмен поддержал артистку после болезненного расставания с Александром Цекало. В сентябре 2017 года Спиваковского обвинили в отмывании денег и связях с преступными группировками.