"Солнечная" дочь Хакамады отметилась на балу Водяновой в неожиданном наряде

Наследница Ирины Хакамады Мария стала гостьей ежегодного благотворительного мероприятия. организованного всемирно известной моделью Натальей Водяновой, Love Ball. Девушка вместе со своим возлюбленным развлеклись в Катаре.

У 63-летней Ирины Хакамады дочь Мария Сиротинская. У нее синдром Дауна, к тому же в детском возрасте она боролась с онкологическим заболеванием. К счастью, Марии удалось добиться стойкой ремиссии.

Периодически Хакамада выводит наследницу в свет. В недавнем интервью Ирина рассказала, как ей удалось добиться таких результатов от "солнечного ребенка". Она призналась, что не жалела Марию. "Я ее бросала как котенка в воду. В обществе всегда ей говорила: "Маша, веди себя адекватно, будь вежливой", – рассказала Хакамада.

На днях 21-летняя Мария Сиротинская вместе со своим избранником Владом Ситдиковым побывала в Катаре. В Дохе состоялся Love Ball – благотворительный вечер, организованный Натальей Водяновой, на котором выступили знаменитости, а также прошел сбор средств для семей, воспитывающим детей с особенностями развития. Влад и Мария появились на мероприятии в белоснежных нарядах – оба в брюках, только он в поло, а она – в кофточке. На фоне знаменитостей, облачившихся в бальные платья, это выглядело неожиданно.

"Мы актеры Театра Взаимодействие выступали на благотворительном Love ball. Это очень важно было. Для Фонда Обнаженные сердца было собрано более 7,4 млн долларов. Они пойдут на развитие малышей и Помощь взрослым,. Я очень горжусь, что принимал в этом участие (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – рассказал Влад на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

Многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах Наталье Водяновой, Владу и Марии. Некоторые фанаты, судя по комментариям, не могут дождаться, когда влюбленные оформят отношения. Ирина Хакамада о будущей свадьбе наследницы высказалась так: "Да на здоровье! Они взрослые. Не имеют на это права? Имеют. Я не знаю, чем все это закончится, поэтому выдерживаю паузу. У людей с синдромом Дауна фантазия и реальность существуют вместе, границ почти нет, поэтому непонятно, когда у них игра, а когда все по‑настоящему. Они такие волшебники. Поэтому в них нет зла".