"Солнечная" дочь Хакамады в лифчике потрясла животом
Мария Сиротинская собирается скоро под венец за Влада – спортивного журналиста и блоггера, так же рожденного с синдромом Дауна. И на своей странице в социальной сети Instagram парень постоянно хватается, какая умница и красавица ему досталась.
На очередном ролике молодой человек запечатлел зажигательный восточный танец живота. Мария в лифе очень сексуально трясет телом и заряжает своим позитивом. Она очень пластичная и подвижная!
"Классные – озорные!", "Девки – огонь", "Очень зажигательно!!! Не просто танец, а танец с душой", "Такие позитивные, радостные! Дай Бог оставаться такими же", – восхищаются люди в комментариях к ролику.
Как напоминает журнал StarHit, дочь политика и ее возлюбленный давно мечтают о пышной свадьбе. Влюбленные живут вместе, успевая не только заниматься бытовыми вопросами, но и творчеством. Так, Мария уже исполнила роль в одном из спектаклей Кирилла Серебренникова, чем очень гордилась.
Дочь Хакамады работает моделью,посещает разнообразные общественные мероприятия и творческие встречи. Она неоднократно отмечала, что даже с синдромом Дауна ей удается быть успешным человеком, уверенным в завтрашнем дне. "Мама узнала о моем синдроме во время беременности, но все равно сделала подвиг и родила меня", – говорит Мария
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