"Солнечная" дочь Хакамады в лифчике потрясла животом

У политика и публициста Ирины Хакамады от четвертого брака в 1997 году появилась дочь Мария. Родилось она, правда, с синдромом Дауна. А позже у девочки был обнаружен и лейкоз. Но сегодня 22-летняя девушка живет полноценной жизнью.

Мария Сиротинская собирается скоро под венец за Влада – спортивного журналиста и блоггера, так же рожденного с синдромом Дауна. И на своей странице в социальной сети Instagram парень постоянно хватается, какая умница и красавица ему досталась.

На очередном ролике молодой человек запечатлел зажигательный восточный танец живота. Мария в лифе очень сексуально трясет телом и заряжает своим позитивом. Она очень пластичная и подвижная!

"Классные – озорные!", "Девки – огонь", "Очень зажигательно!!! Не просто танец, а танец с душой", "Такие позитивные, радостные! Дай Бог оставаться такими же", – восхищаются люди в комментариях к ролику.

Как напоминает журнал StarHit, дочь политика и ее возлюбленный давно мечтают о пышной свадьбе. Влюбленные живут вместе, успевая не только заниматься бытовыми вопросами, но и творчеством. Так, Мария уже исполнила роль в одном из спектаклей Кирилла Серебренникова, чем очень гордилась. Дочь Хакамады работает моделью,посещает разнообразные общественные мероприятия и творческие встречи. Она неоднократно отмечала, что даже с синдромом Дауна ей удается быть успешным человеком, уверенным в завтрашнем дне. "Мама узнала о моем синдроме во время беременности, но все равно сделала подвиг и родила меня", – говорит Мария

