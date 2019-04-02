Известный телеведущий признался Корчевникову в изменах

Ведущий передачи "Сам себе режиссер" Алексей Лысенков рассказал о романе с известной актрисой. Шоумен стал гостем программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1".

Первый брак Лысенкова продлился 12 лет. У него родилась дочь Настя. Семья распалась, когда Алексей познакомился с певицей Сабиной Мурадян. Вокалистка стала его второй женой и подарила ему сына Николая. Спустя несколько лет телеведущий вновь развелся. В студии программы "Судьба человека" он признался Борису Корчевникову, что не был верен супруге.

У женатого на тот момент Алексея Лысенкова появились чувства к коллеге – звезде фильма "Завтра была война" Ирине Чериченко. На гастролях у них завязался страстный роман, который завершился через девять месяцев.

"Он был очень романтичный, очень теплый, но мы оба понимали, что он конечный, потому что я не собирался уходить из семьи, потому что дочка. И она не собиралась расходиться с мужем, но и оторваться друг от друга мы не могли. Но как только закончилась эта гастрольная история, мы друг другу сказали, что не готовы быть вместе", – рассказал телеведущий.

Тогда Чериченко и Лысенков не решились разрушить свои семьи. Однако через несколько лет судьба вновь свела телеведущего и артистку. Алексей искал номер друга в записной книжке телефона, он случайно нажал не на тот номер и не заметил этого. На другом конце провода ему ответила Ирина.

"Вдруг оказалось, что, несмотря на то что прошли годы, существование на одной волне осталось. В результате я переехал к ней. Стали жить вместе, десять лет прожили счастливо, за что я ей очень благодарен. Мы говорили с ней на одном языке и в личной жизни, и в творческой жизни. Это очень клево, когда ты с человеком можешь вообще обо всем. Мы очень много путешествовали", – вспомнил Лысенков в эфире программы "Судьба человека".

Шоумен отметил, что и эти отношения постепенно себя изжили. "Мужики, учтите, что если вы женитесь на сильных женщинах, то либо вы становитесь подкаблучниками, либо вас ждет настоящая война. А я выбирал сильных женщин, но не мог был подкаблучником", – отметил Алексей Лысенков в студии ток-шоу "Судьба человека".