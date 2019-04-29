Эрнсту поставили жесткий ультиматум после скандала на шоу "Голос. Дети"

Константину Эрнсту предложили разделить шоу "Голос. Дети" на два отдельных проекта. Один – в котором будут соревноваться дети "из народа", а другой – для наследников звезд. По мнению экспертов, такой формат позволит не травмировать психику участников.

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