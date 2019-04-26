Дубцова оценила ласкающую половой орган Дайнеко
Фото, которое привлекло внимание Ирины Дубцовой, сделано на Уолл-стрит. Викторию Дайнеко запечатлели в тот момент, когда она сидела на корточках возле знаменитой скульптуры быка, что у здания биржи, и потирала его тестикулы.
Считается, что после этого на совершившего смелый поступок обрушивается несметное богатство. "Невозможно описать мой стыд в этот момент. Зато посмеялись от души", – подписала снимок певица.
Ирина Дубцова 14 февраля отметила день рождения. Артистка получила множество поздравлений от коллег, но вечеринку по поводу юбилея закатила позже. Чествовали именинницу дизайнер Игорь Гуляев, ведущие Ольга Бузова и Андрей Разыграев, певицы Любовь Успенская и Валерия и многие другие.
В том же месяце Ирина Дубцова заболела, простудившись во время гастрольного тура. Исполнительница призналась, что выходить на сцену с высокой температурой – "настоящий ад".
А в свободное от работы артистка время лежит в постели и смотрит сериалы. Ирина Дубцова призналась, что больше всего любит "Игру престолов". Эпизоды киносаги она эмоционально комментирует в соцсетях.
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