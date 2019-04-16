Крик души: Лорак расплакалась от страданий по бывшему мужу

Певица, пережившая скандальный развод с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, сделала душераздирающее признание. Ани Лорак выпустила клип на песню "Я тебя ждала", в которой очень много личного.

В ролике исполнительница рассказывает о том, что "не попрощалась с любовью, и больше не может засыпать в одиночестве". Также Ани Лорак поет, что "трудно привыкать жить без любимого". Фрагментом видео она поделилась на своей странице в Instagram.

"Чувствами ты играл, я теперь с ними наедине. Что со мной? Я тебе верила, но, наверное, в последний раз. Я тебя ждала, мы не попрощались...", – спела Ани Лорак. Также она просит прощения за любовь, "но все уже позади". В клипе, который поклонники артистки уже назвали "криком души", она расплакалась. Видеоролик полностью презентован на официальном канале знаменитости на YouTube.

Пользователи соцсети были растроганы ее работой. Многие решили, что он носит биографический характер, и Ани Лорак поет именно о своем разводе. Оказалось, что так оно и есть. "Эта история соткана из моих чувств, пусть эта музыка согреет сердца", – написала звезда в Instagram.

"Песня – крик души! Пусть в вашей жизни больше не будет грустных композиций, никогда. Очень проникновенно", "Прямо в душу. В самое сердце", "Это нечто невероятное… столько чувств и эмоций испытала при прослушивании, сердце на кусочки", – написали в комментариях поклонники Ани Лорак. При этом многие поздравили певицу с началом новой жизни и посоветовали в дальнейшем записывать только позитивные песни и перестать грустить о бывшем муже.