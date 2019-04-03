Слуцкер потерпела поражение в борьбе с раком
1 апреля в результате онкологического заболевания умер отец Ольги Слуцкер, известный адвокат Сергей Березовский. Сегодня, 3 апреля, безутешная дочь хоронит его. Ольга посвятила отцу трогательный пост на своей официальной странице в Instagram.
"Время его жизни совпало с большим и важным периодом жизни нашей страны", – напомнила Слуцкер. Несмотря на препятствия, Сергей Березовский посвятил себя любимому занятию, добился признания и проработал до 84 лет.
Даже на пенсии он не сидел без дела. По словам Ольги, в 88 лет отец завел аккаунты в соцсетях и запустил свою передачу на YouTube. "Гордился, что зарабатывал своим трудом, а не прохиндейством. Любил вкусно и обильно поесть, шутил, что он плохой клиент для шведских столов", – рассказала бизнес-леди.
"Сегодня мы прощаемся и не прощаемся с папой. Потому что невозможно проститься с тем, что есть ты, с тем, что он вложил в меня и успел вложить во внуков. Его мужская любовь к маме тоже остается с нами. Остаемся мы, ведь всегда кто-то остается. И скажу честно: я бы хотела прожить нужную для людей жизнь и уйти так, как он – востребованной, интересной обществу, до краев наполненной жизнелюбием и любовью к миру, а главное окруженной детьми, внуками, домочадцами", – заключила Ольга Слуцкер.
В комментариях знаменитости бурно отреагировали на эту публикацию. Ксения Собчак, Яна Рудковская, Эвелина Хромченко, Лена Перминова, Оксана Пушкина, Кристина Орбакайте, Марина Александрова, Татьяна Арно и многие другие выразили соболезнования и призвали Ольгу Слуцкер не падать духом.
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