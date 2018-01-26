Ненавязчивая роскошь: как живет Ольга Слуцкер
Имя Ольги Слуцкер редко мелькает в новостях светской хроники. Она редко посещает тусовки отечественной элиты, предпочитая тратить время на дом, детей и близких друзей, коими являются далеко не последние люди: Полина Дерипаска, Александр Чистяков, Федор Бондарчук, его бывшая супруга Светлана, Валентин Юдашкин и другие.
Ольга редко дает интервью и еще реже рассказывает о личной жизни. Тем не менее на своей официальной страничке в социальной сети Instagram бизнес-леди регулярно публикует фотографии и короткие видео, иллюстрирующие ее быт.
Жизнь Слуцкер ненавязчиво роскошна. 53-летняя бизнес-леди не демонстрирует шикарные гостиничные номера и лазурную синь бассейнов-морей-океанов, как любят это делать некоторые представители отечественного шоу-бизнеса. Ольга не пиарит своих детей, показывая каждый их шаг-чих-слово. Слуцкер не постит собственные фото в купальниках-платье-белье-без всего.
Однако Ольга дает понять, что не бедствует. Этим дышат ее публикации, которые она делает, путешествуя по странам и континентам, позируя на фоне дорогих машин, в компании представительных мужчин и женщин. Слуцкер ненавязчиво демонстрирует свой статус, давая понять, какого успеха она добилась, какие перспективы ее ждут, какие вершины покорятся ей (потому что у них нет шансов).
При этом Слуцкер дает понять, что материальное благополучие у нее не на первом месте. В своем Instagram бизнес-леди уделяет много внимания друзьям и близким. Она не забывает поздравить с днем рождения, поблагодарить, пожелать. Тем самым Ольга показывает не только внешнее богатство, окружающее ее, но и внутренние ценности, которые не купишь ни за какие рубли-евро-доллары.
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