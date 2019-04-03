Уехавшая Лариса Гузеева: Я никого не хочу видеть

Лариса Гузеева взяла отпуск. Популярная актриса и телеведущая отправилась к морю, однако предпочла не говорить, куда именно.

Лариса Гузеева накануне юбилея решила хорошенько отдохнуть и подзарядиться солнцем. В конце мая популярной актрисе, звезде брачного шоу "Давай поженимся" исполнится 60 лет, но кто даст?! Артистка следит за собой, бойко ведет переговоры с женихами и невестами на съемках, а недавно и вовсе сменила имидж, перекрасившись в блондинку.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Лариса Гузеева опубликовала фотографии бьющегося о галечный берег моря. На одном снимке телеведущую запечатлели лежащей на шезлонге в белоснежной сорочке, накрытой пледом. "Если есть Рай на Земле... Всем кто занимается мной🌷🌷🌷🌹🌹🌹🌸🌸🌸🙏🙏🙏. Какая Заграница! Забудьте, знаю о чем говорю. Я обязательно расскажу где я – не сегодня. Всем красоты и счастья! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – объявила Лариса Гузеева.

Кто-то из подписчиков подметил, что телеведущая потому сохраняет место отпуска в тайне, чтобы там ее не потревожили поклонники или пронырливые журналисты. Лариса Гузеева отреагировала. "по-моему здесь и угадывать незачем – это так, я действительно здесь никого не хочу видеть", – хлестко ответила популярная телеведущая.

В приложении Stories Лариса Гузеева опубликовала видео, на котором запечатлена лежащей в кровати, с капельницей в руке. Артистка пояснила, что делает это для молодости и красоты. Поводя камерой по комнате, телеведущая показала обстановку и балкон с видом на море. Лариса Гузеева призналась, что уже мечтает вернуться в Москву.