"Интим-услуги престарелой массажистки": Гузееву публично облили грязью
Вакуленко стал гостем YouTube-шоу "Comment Out" канала "Чикен Карри". Исполнитель боролся за вафельницу с артистом Александром Реввой.
По условиям конкурса перед Василием расположили три стопки карточек: "Звезда", "Комментарий", "Наказание". Рэпер вытащил первую картонку, на которой большими буквами написано: "Лариса Гузеева".
Баста должен был написать под последним снимком Гузеевой в Instagram похабный комментарий. Только так он мог заработать балл.
"Я все-таки добавил себе в райдер интим-услуги престарелой массажистки, так что теперь ты гастролируешь со мной", – процитировал Вакуленко надпись на второй карточке.
Александр Ревва отметил, что звезда "Давай поженимся!" – женщина с юмором. Артист уверил соперника, что Гузеева даже не обратит внимания.
После Вакуленко ознакомился с "наказанием", через которое должен пройти в случае отказа от задания. Кара называлась "Папин секрет". Вакуленко должен был позвонить дочери и сказать: "Я люблю твою сестру больше, чем тебя, не переживай, – это ни на что не влияет".
Баста раздумывал некоторое время. С одной стороны он боялся ранить дочь, с другой не хотел ругаться с Ларисой Гузеевой. В итоге отцовские чувства оказались сильнее и телеведущая попала под удар, ее публично облили грязью. "Моя старшая дочка Машка с удивительным чувством юмора, самоиронией. Она мне скажет: "А че ты, старик, не написал мне?", когда посмотрит шоу", – отметил Вакуленко.
Меж тем, присутствующие на съемках наперебой успокаивали Вакуленко. Ведущий Владимир Маркони отметил, что Лариса Гузеева сама частенько говорит и пишет людям гадости.
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