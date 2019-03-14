Изменившуюся Ларису Гузееву сняли на видео

Лариса Гузеева сменила имидж. В новом образе популярную актрису и телеведущую сняли на камеру.

После того как на экраны вышел фильм "Жестокий романс", исполнительница главной роли актриса Лариса Гузеева стала звездой. Молодую артистку признали одной из самых привлекательных в отечественном кинематографе. Темные волосы, пронзительные светлые глаза стали визитной карточкой актрисы. Сейчас Ларисе Гузеевой 59 лет, однако она все так же очаровательна. Впрочем, кое-что она все же решила изменить.

Актриса перекрасилась в блондинку. Об этом стало известно из Stories. Лариса Гузеева опубликовала короткое видео, на котором над преобразившейся актрисой колдуют двое гримеров. "А наша сегодня снимается для новой телепередачи", – объявил женский голос за кадром. "Ирка, сбросишь потом мне? Это не парик у меня", – заметив съемку, объявила Лариса Гузеева.

По мнению фанатов, новый образ преобразил артистку. Со светлым цветом волос, как выразились поклонники, она помолодела и посвежела. Кто-то предположил, что это влияние весны. Обычно с приходом тепла многим людям хочется преображения, часто женщины начинают его с прически.

К слову, недавно Лариса Гузеева перенесла болезнь. Однако из-за плотного рабочего графика ей пришлось приходить на съемку нездоровой. "Друзья, у меня начались трудовые будни. Очень вас прошу, носите маски, потому что грипп страшный", – обратилась к общественности артистка.

"Меня так свалило, но все равно приходится работать. А вы уже берегите себя… Температуру сбила, но сил нет, все дрожит", – заявила ведущая программы "Давай поженимся!" на Первом канале. Отметим, что благодаря искусной работе гримеров вид Ларисы Гузеевой даже не намекал на ее плохое самочувствие.

