"Две недели до новой жизни": Ани Лорак сделала заявление
После того как стало известно о проблемах в семейной жизни Ани Лорак, за которыми последовал развод, к жизни певицы приковано повышенное внимание поклонников и СМИ. Одна из самых привлекательных и голосистых исполнительниц на отечественной эстраде, пережив расставание с мужем, с головой ушла в работу.
Ани Лорак гастролирует с грандиозным шоу Diva по российским городам. Между выступлениями артистка умудряется сниматься, причем делает это со своей маленькой дочерью Софией. А еще записывает и презентует песни.
Недавно Ани представила композицию "Сон", которую поклонники считают автобиографической. В ней есть такие слова: "Я видела сон, в котором она целует тебя, но так нечестно..." Говорят, именно из-за измены мужа Ани Лорак подала на развод.
А теперь – новая интрига. На своей официальной странице в Instagram артистка написала: "Две недели до новой жизни 🦋 16.04.19". В дополнение она выложила видео, на котором запечатлена со спущенным с плеча плащом, обнажающим грудь в гипюровом белье. "Я тебя ждала", – значится в титрах к ролику.
Пользователи Сети сделали вывод, что речь идет о новой музыкальной композиции Ани Лорак. Фанаты признались, что очень ждут премьеры, и предположили, что песня откроет истинные эмоции артистки. Отметим, что после развода Ани Лорак не дала ни одного интервью, в котором прокомментировала бы это событие.
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