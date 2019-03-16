Народ облил грязью опустившуюся Лорак

0
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Смирившаяся Рудковская отошлет подальше сына-гея
Мрачная Пугачева не взяла цветы у Орбакайте
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
Объявлена дата смерти Бориса Моисеева
"На "Евровидение" в итоге отправлюсь я!": сенсационное заявление Панайотова
партнеры
Суббота 16 марта
Лента новостей
10:45
Скончался знаменитый писатель
10:09
Жуткая трагедия лишила покоя готовящегося к "Евровидению" Лазарева
08:13
Жуткое лицо Джоли вызвало беспокойство
06:00
"Пара!": темнокожий жеребец публично облизал ведущую шоу "Дом-2"
04:13
Безголосой Бузовой хорошенько досталось от Вайкуле
02:01
Звезда "Дома-2" грудью встала за растерзанную Пугачеву
00:02
Голую Волочкову призвали взяться за голову
22:04
Обнаружена тайная связь бойни в мечетях с кровавым Порошенко
21:54
Володин: Нацпроекты направлены на улучшение жизни севастопольцев
21:39
У находящейся в шаге от смерти Началовой есть шанс
21:38
Обвинение запросило пять лет для отца полковника-миллиардера Захарченко
21:11
Дочь Юдашкина показала фигуру после родов
21:07
"Мой – длиннее": Собчак уделала Шнурова размером причиндалов
20:45
В Ижевске лжецелительница пообещала избавить пенсионерку от сына-алкоголика
20:31
Монашка Захарова сразила эротизмом
20:09
Сотрудницы вузов в Казани попались на продаже поддельных дипломах
19:44
Навка высказалась о бегстве Медведевой к старому гею
19:36
Житель Екатеринбурга устроил оранжерею с коноплей
19:06
Значение сна с пятницы на субботу
18:54
Дело Лисицыной: следствие не доказало вину многодетной матери
18:49
Под Тюменью столкнулись 22 автомобиля
18:40
Максим Фадеев пропал из-за взрыва
18:38
Стало известно об убийстве Порошенко
18:12
В Омске школьники отпинали пенсионерку ради забавы
18:02
По стопам Фриске: найдена пугающая связь Началовой с погибшей от рака певицей
18:00
Под Нижним Новгородом чиновник осужден за мошенничество на 600 тысяч рублей
17:54
Рванувший на перевал Дятлова Малахов подверг себя страшной опасности
17:35
Россиян предупредили о резком скачке цен в марте-апреле
17:18
Бузова перешла с бизнес-класса на эконом
17:05
Кабаева объявила о беременности
16:55
Грязный секрет разрушил карьеру Порошенко
16:53
AFP Snow Edition: снег, музыка и развлечения
16:48
Совет на выходные
16:36
"Нужно этот микроб грохнуть": лечащий врач о состоянии Юлии Началовой
16:29
"Единая Россия" выбрала топ значимых проектов в регионах
16:21
Трио Bel Suono представит новую программу "Магия трех роялей"
16:13
Обманщицу Лорак распекли за лучших друзей
15:42
Живая легенда мировой джазовой музыки Стэнли Кларк выступит в России
15:40
Верник поплакался в жилетку кивающему Корчевникову
15:39
"Фокус не прошел": раскрыт коварный замысел Глушакова против бывшей жены
15:38
Володин выставил Украине счет за Крым
15:21
Найдено объяснение адской стрельбы в мечети
15:20
Невероятные выступления итальянца Марио Бионди в России
15:04
Шеф-повар на пятерочку: как стать мастером кулинарии
15:03
Найден эффективный заменитель кофе
14:56
У известного музыканта умерла сестра
14:51
Группа Heilung привезет в Россию представление эпохи викингов
14:44
Отказывает сердце: Началова в шаге от смерти
14:39
Собчак оставила дела из-за травмы сына
14:37
В Ивановской области обезьяна напала на ребенка
14:35
Что сделала Госдума для развития Крыма
14:25
Родившая МакSим сильно испугалась
14:22
Шантажирует разводом: Прилучный извел Муцениеце
14:20
На Кубани под колесами поезда погиб мужчина
14:16
На Урале сразу 22 машины попали в масштабную аварию
14:11
"Везунчик": падающий самолет пронесся в сантиметрах от автомобиля (видео)
14:09
Тело мужа Божены Рынской доставят в Москву 16 марта
13:58
Оголившая ягодицы Чехова бросила вызов Кардашьян
13:48
Байкальскую воду спасли от продажи в Китай
13:45
Жуткое происшествие в высотке "Газпрома" в Москве
13:42
Дерзкое ограбление магазина в Москве попало на видео
13:25
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 марта 2019 года
13:18
"Любовник появляется от отчаяния": откровения Марины Зудиной
13:11
Известная модель раскрыла секрет похудения
13:08
Кровавую бойню в мечетях устроили ради Меркель и Эрдогана
13:02
Володин: Крым – символ национального единения
12:55
Известного блогера сделали соучастником кровавого расстрела в мечетях
12:51
В центре Москвы задержали пытавшегося разбудить Ленина мужчину
12:43
Был взрыв: названа причина катастрофы подводной лодки Аргентины
12:39
Поклонников Apple предупредили о смертельной опасности
12:23
Новые подробности: у Началовой серьезные осложнения
12:18
Известная актриса вернулась "с порога смерти"
12:15
Горящий в центре Саратова трамвай сняли на видео
12:05
При пожаре на севере Москвы спасли двух человек
12:04
"ЕР" поможет семьям с детьми в покупке квартир по ипотеке
11:56
Робби Уильямс признался в контакте с инопланетянами
11:38
В Петербурге у 91-летней пенсионерки украли 2,5 миллиона
11:37
Климова и Куркова блеснули на кинопремьере
11:28
Сон с телефоном признали смертельно опасным
11:07
"Через одного – извращенцы": Первый канал разнесли из-за фильма о певце-педофиле
11:02
Показавшая большой живот Волочкова сообщила о подготовке к родам
11:01
Буйный Саакашвили набросился на беспредельщика Порошенко
10:52
В Новой Зеландии после расстрела в мечетях прогремели два взрыва
10:47
"Агент Кремля": агрессивный лебедь выгнал украинца из озера (видео)
10:27
"Сколько нервов!": Топалов раскрыл подноготную шоу Тодоренко
10:24
Лишний вес убил солистку балета
10:22
Главные события Москвы
10:19
Серябкина шокировала постаревшим видом
10:19
В Австралии пенсионер зарубил топором незнакомца
10:07
Униженный Трампом Зеленский сделал важное заявление
09:47
Число жертв стрельбы в мечети в Новой Зеландии увеличилось
09:43
"Уже почти не женат": Прилучного застукали в стрип-клубе
09:43
Неделя до конца света: астероид размером с дом несется к Земле
09:40
Петросян устроил молодой помощнице роскошный отдых
09:23
В аварии с грузовиком в Башкирии погиб человек
09:02
Матерящийся Овечкин получил пирогом в лицо (видео)
08:42
На МКС прибыл новый экипаж
08:36
Расстрел в мечетях новозеландского города снимали на видео
08:25
Семья об отеке мозга Юлии Началовой
08:20
Израиль обстрелял сотню целей в секторе Газа
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Жадный до денег Лукашенко жестко подставил Путина
Смертельный коктейль: подробности состояния умирающей Началовой
"Факт смерти мозга при работающем сердце": почему Началову увезли в спецклинику
Отказывает сердце: Началова в шаге от смерти
Обнаружена тайная связь бойни в мечетях с кровавым Порошенко
Обливший грязью Пугачеву Васильев ответил за "слонопотамные ноги"
Шоу-бизнес

Народ облил грязью опустившуюся Лорак

Ани Лорак. Фото: www.globallookpress.com
Известная певица подверглась нападкам критиков в Сети. Поводом стало черно-белое фото, которое Ани Лорак опубликовала на своей странице в Instagram.

Продолжение: Сын ошарашил заявлением втянутого в скандал с терроризмом Галкина
прочитано 1513 раз

Артистка часто балует поклонников новыми снимками и видео в микроблоге. Однако есть и те, кто очень критично относится к Ани Лорак. Хэйтеры устроили настоящую атаку на звезду, пропесочив ее за внешний вид.

ПО ТЕМЕ

Обманщицу Лорак распекли за лучших друзей

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Ани Лорак

Ани Лорак Певица

На фото Ани Лорак позирует, опустившись на одно колено, с глубоким декольте. На ней обтягивающий наряд-комбинезон  и высокие коблуки.

По мнению ее подписчиков, певица набрала лишний вес. Некоторые не оценили и образ певицы. "Поправилась", "Полная безвкусица и жир", "Ужасно", "Такие ножки короткие", "Ну и корова старая!", "Статуя чудова!", "Господи, уже противно смотреть, вам пора менять имидж", – облили грязью фолловеры Ани Лорак.

Ранее певица разозлила фанатов откровенными сценическими костюмами. Ани Лорак дала концерт в Новосибирске, где предстала перед публикой в купальнике, а также полупрозрачном комбинезоне. Поклонники раскритиковали звезду за нелепые образы, назвав "вторым Киркоровым".

Справедливости ради отметим, что у певицы есть и тысячи поклонников, для которых она – самая обаятельная и привлекательная. Они считают формы Ани Лорак аппетитными и сексуальными, а наряды – яркими и интересными.

Автор: Валерия Нарская16 марта 2019, 13:59
ФОТОРЕПОРТАЖ

Раскрасневшуюся Лорак встречали Сиреной

567

комментарии

Политика

Кровавую бойню в мечетях устроили ради Меркель и Эрдогана
Буйный Саакашвили набросился на беспредельщика Порошенко
Униженный Трампом Зеленский сделал важное заявление
Жадный до денег Лукашенко жестко подставил Путина

Шоу-бизнес

У находящейся в шаге от смерти Началовой есть шанс
Дочь Юдашкина показала фигуру после родов
"Мой – длиннее": Собчак уделала Шнурова размером причиндалов
Монашка Захарова сразила эротизмом

Проишествия

"Везунчик": падающий самолет пронесся в сантиметрах от автомобиля (видео)
Жуткое происшествие в высотке "Газпрома" в Москве
Известного блогера сделали соучастником кровавого расстрела в мечетях
Расстрел в мечетях новозеландского города снимали на видео

Lifestyle

Резкое ухудшение: в Москве срочно госпитализировали Гафта
Сексуальная дочь Апексимовой появилась у Миронова
Хазанов высказался о скандальной пьянке в МХАТ
Украинцы оттоптались на трупе Этуша
Шоу-бизнес

Жуткая трагедия лишила покоя готовящегося к "Евровидению" Лазарева

Певец не находит себе места
Шоу-бизнес

Зловещее молчание: последние подробности состояния тяжелобольной Началовой

Поклонники обеспокоены отсутствием новостей об артистке
Шоу-бизнес

Показавшая большой живот Волочкова сообщила о подготовке к родам

Балерина опубликовала провокационное видео
Шоу-бизнес

Подробности операции тяжелобольной Началовой

Артистка в крайне тяжелом состоянии

Гороскоп

По стопам Фриске: найдена пугающая связь Началовой с погибшей от рака певицей
Совет на выходные
Очень скоро: надвигающаяся катастрофа всколыхнет весь мир
"На сцену она не вернется": за Началову осталось только молиться

Фоторепортажи

Климова и Куркова блеснули на кинопремьере
Старый Кончаловский толкнул Высоцкую в объятия Домогарова
Нарядная Джоли вывела в свет неряшливых детей
Как страшная болезнь убивает Началову

Спорт

Матерящийся Овечкин получил пирогом в лицо (видео)
Загитова утерла нос спутавшейся с геем Медведевой
Страстное и взрослое: тренер исполнил давнее желание Загитовой
Медведева нанесла новый удар Туктамышевой

Регионы

Опубликовано шокирующее видео проседания на подъезде к Крымскому мосту
"Покайтесь!": россияне увидели предвестник конца света
Сотрудники магазина "Пятерочка" набросились на покупателя из-за просрочки (видео)
Подробности жуткой авиакатастрофы в Подмосковье

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru