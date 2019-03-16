Народ облил грязью опустившуюся Лорак

Известная певица подверглась нападкам критиков в Сети. Поводом стало черно-белое фото, которое Ани Лорак опубликовала на своей странице в Instagram.

Артистка часто балует поклонников новыми снимками и видео в микроблоге. Однако есть и те, кто очень критично относится к Ани Лорак. Хэйтеры устроили настоящую атаку на звезду, пропесочив ее за внешний вид.

На фото Ани Лорак позирует, опустившись на одно колено, с глубоким декольте. На ней обтягивающий наряд-комбинезон и высокие коблуки.

По мнению ее подписчиков, певица набрала лишний вес. Некоторые не оценили и образ певицы. "Поправилась", "Полная безвкусица и жир", "Ужасно", "Такие ножки короткие", "Ну и корова старая!", "Статуя чудова!", "Господи, уже противно смотреть, вам пора менять имидж", – облили грязью фолловеры Ани Лорак.

Ранее певица разозлила фанатов откровенными сценическими костюмами. Ани Лорак дала концерт в Новосибирске, где предстала перед публикой в купальнике, а также полупрозрачном комбинезоне. Поклонники раскритиковали звезду за нелепые образы, назвав "вторым Киркоровым".

Справедливости ради отметим, что у певицы есть и тысячи поклонников, для которых она – самая обаятельная и привлекательная. Они считают формы Ани Лорак аппетитными и сексуальными, а наряды – яркими и интересными.