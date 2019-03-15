Обманщицу Лорак распекли за лучших друзей

Исполнительница рассердила поклонников своими постановочными фото в Instagram. На очередном снимке в соцсети Ани Лорак показала, как проходит ее повседневная жизнь.

На кадре, который опубликовала артистка, она сидит на углу дивана и якобы читает книгу. При этом Ани Лорак советует фанатам в трудных ситуациях также обращаться к литературе.

"В детстве папа говорил мне, что книги – лучшие друзья. Задаешь мысленно вопрос и открываешь книгу по теме. Удивительно, но там всегда найдешь подсказку. А что вы думаете?" – подписала фото певица. Фолловеры сошлись во мнении, что артистка совершенно не интересуется тем, что освещает в соцсети, а ее фото – лживые и нереалистичные.

Самые внимательные подписчики заметили, что Ани Лорак вообще держит книгу вверх тормашками. "Каролина (настоящее имя певицы. – Прим. ред.), ты держишь книгу вверх тормашками! И как раз в зимних ботинках у камина, сидя на подлокотнике дивана, все читают. Не смешите народ своими постановочными фото или делайте их реалистичными", – написал один из фолловеров.

"Что-то видно, как вы читаете", "Это все для снимка, так не читают, имею в виду позу", – распекли Ани Лорак пользователи соцсети. Ранее певица взбесила народ своими сценическими костюмами. Фолловерам они показались излишне откровенными.