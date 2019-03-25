"Я подумал, что это манекен": переделанная подруга Тимати вызвала оторопь

Экс-возлюбленная известного рэпера Тимати приняла участие в рекламной акции. Алена Шишкова на один вечер превратилась в куклу Барби.

В этом году известная по всему миру игрушка отмечает 60-летие. В честь юбилея бренд, выпускающий игрушку, объединился с компанией по производству одежды. Лицом коллаборации стала известная модель Алена Шишкова.

В один из торговых центров были помещены декорации, в которых позировала экс-зазноба Тимати. После мероприятия в Instagram Шишкова опубликовала снимки с презентации. Алена позирует в огромной коробке, напоминающей ту, в которой обычно продается кукла Барби.

Мнения интернет-обывателей по поводу этого снимка разделились. Одним фото понравилось, у других же кадр вызвал оторопь. Кто-то из фолловеров модели назвал снимок жутким, а саму Шишкову упрекнул в злоупотреблении пластикой.

"**** , вся уже переделанная вдоль и поперек (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Я подумала это кукла на фото 😄 😍", "Беспалевные превращения в куклы:))", "Это ли не объективация женщины как пластиковой куклы", "Как две капли воды", "Я подумал это манекен", "Ого, круто! Очень, при очень похожа", – писали пользователи Сети.

Напомним, несколько лет назад Алена Шишкова встречалась с Тимати. У пары родилась дочь Алиса, однако до ЗАГСа они так и не дошли. Сейчас рэпер и модель находятся в дружеских отношениях, недавно, например, они вместе организовали торжество своей наследнице – их отпрыску исполнилось пять.