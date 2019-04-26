"Сладкая ватрушка": дочь Полины Гагариной умилила народ
26 апреля наследнице исполнительницы исполнилось два года. Фото именинницы Полина Гагарина показала в соцсети. В кадре девочка стоит спиной к камере среди тропических деревьев. На Мие белый купальник в черный горошек. Волосы у малышки мокрые – судя по всему, она побывала с родителями на пляже. В руках девочка держит игрушечную черепаху.
"Два года. С днем рождения, моя доченька", – подписала фотографию Полина Гагарина. Трогательный кадр с ребенком умилил пользователей соцсети. Фолловеры буквально засыпали артистку поздравлениями и ласковыми прозвищами для маленькой доченьки.
Примечательно, что девочка вызвала у подписчиков ассоциации с выпечкой. "Какая сладкая ватрушка))) поздравляю!!! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "С Днем Рождения сладкую болтушку", "Такая помпушка", "Сладкий пирожочек", "Вкусняшка", "Такой пончик!", "С днем рождения маленького цветочка. Пусть растет здоровой, счастливой и радует родителей", - высказались поклонники Полины Гагариной.
Ранее в Китае завершился песенный конкурс, по результатам которого Полина Гагарина заняла пятое место. По этому поводу она получила множество негативных комментариев. На защиту артистки встал муж, фотограф Дмитрий Исхаков. Он отметил талант и трудолюбие Полины Гагариной, а также невнимание журналистов к международному шоу.
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