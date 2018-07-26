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53-летнюю Алену Апину погнали в шею с радио

Алена Апина. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Алена Апина сообщила фанатам, что скоро презентует свое новое творение. Однако певица разочарованно сообщила, что ее песни не нужны ни телевидению, ни радио.

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В последнее время Алена Апина известна не новыми музыкальными композициями, а провокационными фотосессиями. Однако, как выяснилось, 53-летняя артистка выдает песни со скоростью заводского станка, вот только они не доходят до потенциального слушателя. Оказывается, новый материал Алены Апиной просто не ставят в ротацию.

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 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Об этом сообщила сама певица на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Причем крайне эмоционально. "Готово! Скоро! Чего я так радуюсь?! Все равно увидят только свои. Близкие, поклонники и подписчики( и то не все!) Что там смотреть! Ни голой ж***, ни пограничной эротики. Подумаешь песня хорошая и видео красивое! Сейчас такого добра как грязи! Да и где показывать? Музыкальное TV заточено на другое! На другого зрителя и слушателя (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – объявила Апина.

Артистка сообщила, что их с Татьяной Ивановой песню "Последняя поэма" не взяла ни одна радиостанция и ни один музыкальный канал. Более того, по словам Апиной, ее прямым текстом отправили на радио, специализирующееся на старых хитах. "На Русском Радио девушка от которой это зависит, в очередной раз послала и даже дала мне совет: "Ваше место только на РетроФМ!" – с гневом рассказала Алена.

Далее артистка язвительно обратилась к этой девушке: "Спасибо добрая женщина! Как я 30 лет прожила и спела столько песен( под которые ты еще в памперсе дрыгала ножкой)– не знаю!" Затем Алена адресовала свое послание преданным фанатам. "Понесло меня чего-то! Накипело! Так вот! Любимые мои читатели. Избранные! Песню ДАВАЙ ТАК не взяли в ротацию радиостанции и думаю судьба клипа будет такой же! Смотрите на ютюбе. На моем канале.... больше не знаю что делать. Извините", – завершила свой пост артистка. Отметим, что поклонники поддержали певицу и заявили, что с нетерпением ждут новое творение.

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Автор: Наталья Аряева26 июля 2018, 16:29
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Новый имидж Алены Апиной ошеломил публику

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