"Пойду в суд!": возмущенная сестра чихать хотела на последнюю волю Быстрицкой

Смерть 91-летней Элины Быстрицкой не стала неожиданной – актриса давно и тяжело болела, да и возраст уже почтенный. Но возня вокруг ее состояния началось задолго до кончины.

Икона советского кино Элина Быстрицкая в достатке жила не всегда. Она часто вспоминала, как в детстве семья из шестерых человек ютилась в маленькой двухкомнатной квартире бабушки. Элина с отцом и матерью жили в 10-метровой комнатке с одним узким окном. А когда родилась еще одна девочка, Элина вынуждена была спать на раскладушке.

ПО ТЕМЕ Названа дата и место прощания с Быстрицкой

Человеческая жизнь у нее началась лишь после брака с заведующим отделом переводов Министерства внешней торговли СССР Николаем Кузьминским. Они прожили в высотке на Кудринской площади больше 25 лет. Ну после того, как Быстрицкая осталась одна, она переехала в квартиру Леонтьевском переулке в самом центре Москвы. А последние годы провела в загородном доме в Подмосковье, где ее соседями были Василий Лановой и Владимир Познер.

Сегодня недвижимость актрисы – на вес золота. Детей и внуков у нее нет, поэтому проживающая в Израиле сестра логично предположила, что все квартиры и антиквариат достанется ей. Каково же было удивление, когда выяснилось: Быстрицкая решила завещать все помощнице по хозяйству Ксении. Мол, столько лет рядом, ведет все дела и вполне заслужила царские хоромы. Узнав об этом, сестра звезды экстренно вылетела в Москву.

"Конфликт начался осенью, – рассказали журналистам соседи актрисы. – Соня живет в Израиле, приезжает редко. А тут Элина Авраамовна попала в больницу, и сестра неожиданно объявилась. Судя по всему, поняла: жизнь не вечна, пора прощупать почву. По приезде в Россию увидела, что, возможно, ей ничего не достанется, закатила дикий скандал. Ксюшу называет шарлатанкой и собирается написать на нее заявление: мол, сестрица пригрела змею на груди". Сегодня, как говорят, сестру больше заботят не траурные хлопоты, а шикарное наследство. Он якобы пригрозила, что через суд оспорит завещание, и на последнюю волю Быстрицкой ей плевать.