Умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая
О том, что умерла Быстрицкая, сообщили в пресс-службе Малого театра, где актриса работала с 1958 года. "Элина Авраамовна скончалась", – приводит ТАСС слова представителя театра.
Народная артистка СССР Элина Быстрицкая отметила 4 апреля свое 91-летие. Актриса сыграла в культовых советских фильмах "Тихий Дон", "Добровольцы", "Все остается людям" и многих других. В 2018 году президент России Владимир Путин наградил актрису орденом "За заслуги перед отечеством" III степени, напоминает RT.
Родственники подтвердили, что Быстрицкая умерла после долгой тяжелой болезни. О времени и месте прощания с актрисой пока не сообщается, пишет Ura.ru.
Чуть больше месяца назад стало известно, что здоровье Элины Быстрицкой резко ухудшилось. Сообщалось, что на актрису повлиял разразившийся скандал с ее помощницей. Выяснилось, что актриса Ксения Рубцова была замешана в воровстве денег и имущества больной, а также не оказывала ей достойный уход.
Коллеги и друзья артистки переживали, что она не берет трубку и ни с кем не общается. 85-летняя Зинаида Кириенко, познакомившаяся с Элиной Быстрицкой на съемках ленты "Тихий Дон", постоянно поддерживала с подругой связь – но позже ей приходилось узнавать о состоянии здоровья коллеги из СМИ – как и о том, что Элина Быстрицкая умерла.
Люди плачут, думая об участи ребенка
Поющая ведущая отписалась от давней знакомой в Instagram
Состояние женщины резко ухудшилось
70-летняя Примадонна предстала в провокационном виде
Популярные темы форума
Сплю с несовершеннолетней
Я не ожидала,что Гордон женат на таджичке,ахаха
почему у нас плохой менталитет,и почему мы живём бедно?
Как встретить любовь сидя дома?
Хочет сумку за 200 тысяч
Мужья -тираны
Люблю зрелых
Пасс
ИЗОЛЯЦИЯ РУНЕТА
Зеленский стал президентом Украины!
дочь строит глазки моему мужу
Почему осуждают?
Ищу девушку
О размере, ... нравится девушкам
Не предложил выплатить мою ипотеку
Вопрос админу
Думаете как: убила старуха Диану, старуха убила Диану, Диану старуха убила, Диану убила старуха, убила Диану старуха, старуха Диану убила?
Где найти достойную женщину?
"Звезды" вообще работают?
бедный муж
Содержанка это кто?
Юбка или джинсы?
Когда замуж?
Все говорят ,что у нас в России нет среднего класса?Почему
Можно ли вернуть доверие?
Арендная магазина ,почему так дорого снять место?
Собачники афигели
СССР разделили,даже нас не спросили!
Фильмы ужасов.
По радио говорят про Украинские выборы,как вы думаете ,кто победит?