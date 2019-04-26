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Культура

Умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая

Элина Быстрицкая. Кадр из фильма "Тихий Дон"
Умерла Элина Быстрицкая – народная артистка СССР, актриса театра и кино. Актриса скончалась на 92-м году жизни. В последние годы она тяжело болела.
прочитано 3709 раз

О том, что умерла Быстрицкая, сообщили в пресс-службе Малого театра, где актриса работала с 1958 года. "Элина Авраамовна скончалась", – приводит ТАСС слова представителя театра.

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Народная артистка СССР Элина Быстрицкая отметила 4 апреля свое 91-летие. Актриса сыграла в культовых советских фильмах "Тихий Дон", "Добровольцы", "Все остается людям" и многих других. В 2018 году президент России Владимир Путин наградил актрису орденом "За заслуги перед отечеством" III степени, напоминает  RT.

Родственники подтвердили, что Быстрицкая умерла после долгой тяжелой болезни. О времени и месте прощания с актрисой пока не сообщается, пишет Ura.ru.

Чуть больше месяца назад стало известно, что здоровье Элины Быстрицкой резко ухудшилось. Сообщалось, что на актрису повлиял разразившийся скандал с ее помощницей. Выяснилось, что актриса Ксения Рубцова была замешана в воровстве денег и имущества больной, а также не оказывала ей достойный уход. 

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Публикация от Элина Быстрицкая (@elinabystritskaia_fan)

Коллеги и друзья артистки переживали, что она не берет трубку и ни с кем не общается. 85-летняя Зинаида Кириенко, познакомившаяся с Элиной Быстрицкой на съемках ленты "Тихий Дон", постоянно поддерживала с подругой связь – но позже ей приходилось узнавать о состоянии здоровья коллеги из СМИ – как и о том, что Элина Быстрицкая умерла.

Автор: Андрей Евлампиев26 апреля 2019, 10:23
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Лучшие роли Элины Быстрицкой

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Год женских смертей, аднака...

Светлая память величайшей актрисе...
Гость
Ответить
Какое горе! Совершенно изумительная красавица! Слёзы текут, не останавливаются! Все-таки, как много значат для нас кумиры советской эпохи! Каждый раз как будто частичка тебя ушла. Светлая память любимой, чудесной актрисе!
Гость
Ответить
Женщина эталонной красоты.
Гость
Ответить
Прости Господи, все грехи её земные, царствия небесного.
Елена
Ответить
Светлая память! Лучшие уходят!
Гость
Ответить
Вечная память прекрасной актрисе и достойному человеку! Умоляю Дни, только не пишите ,что уже делят её наследство,придумайте что-то новое,а то тексты одинаковые,только фамилии вставляете. Пожалуйста,не пишите никакой грязи,у вас есть Волочкова и Шаляпин,оттягивайтесь на них.
Гость
Ответить
Вот это большая жаль!!! Просто великий АХ! Шок!
Спасибо вам, Элина Аврамовна, за Ваши роли, за Вашу небывалую(но лучше сказать, редкую) красоту! Мир Вашей душе!
Гость
Ответить
Икона русского кино. Всегда была настоящей и неподражаемой. Уходит цвет русского кино.
Галина
Ответить
Помним,не забудем. Самая талантливая, прекрасная, красивая Актриса Советского Союза. Всегда смотрим Ваши фильмы. Спасибо,что Вы были с нами. Помним,любим,скорбим.
Юшка
Ответить
Шок, если честно... Думала, что она вечная. А теперь вечной останется только память о ней. Прощай Аксинья! Прекрасная актриса - ум, сердце, совесть, талантище, харизма! Только на Новодевичье.
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