Названа дата и место прощания с Быстрицкой

Названа дата и место проведения церемонии прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой. Она ушла из жизни в 91 год, в пятницу, 26 апреля.
Как сообщает "Говорит Москва" со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову, прощание с Быстрицкой пройдет в понедельник, 30 апреля на основной сцене Малого театра. Театр также обратится к властям с просьбой похоронить артистку на Новодевичьем кладбище.
Люди плачут, думая об участи ребенка
Поющая ведущая отписалась от давней знакомой в Instagram
Певица сделала важное заявление
Шоумен опубликовал эмоциональное заявление
Популярные темы форума
Сплю с несовершеннолетней
Я не ожидала,что Гордон женат на таджичке,ахаха
почему у нас плохой менталитет,и почему мы живём бедно?
Как встретить любовь сидя дома?
Хочет сумку за 200 тысяч
Мужья -тираны
Люблю зрелых
Пасс
ИЗОЛЯЦИЯ РУНЕТА
Зеленский стал президентом Украины!
дочь строит глазки моему мужу
Почему осуждают?
Ищу девушку
О размере, ... нравится девушкам
Не предложил выплатить мою ипотеку
Вопрос админу
Думаете как: убила старуха Диану, старуха убила Диану, Диану старуха убила, Диану убила старуха, убила Диану старуха, старуха Диану убила?
Где найти достойную женщину?
"Звезды" вообще работают?
бедный муж
Содержанка это кто?
Юбка или джинсы?
Когда замуж?
Все говорят ,что у нас в России нет среднего класса?Почему
Можно ли вернуть доверие?
Арендная магазина ,почему так дорого снять место?
Собачники афигели
СССР разделили,даже нас не спросили!
Фильмы ужасов.
По радио говорят про Украинские выборы,как вы думаете ,кто победит?