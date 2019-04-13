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Асмус умилила снимком подросшей дочери

Кристина Асмус. www.globallookpress.com
Актриса поделилась на своей странице в Instagram трогательным фото супруга-юмориста с наследницей. Кристина Асмус показала, как выглядят Гарик Харламов с Настей рано утром.
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Комик с взъерошенными волосами в домашних "трениках" и футболке стоит, держа за руку девочку. "Мы с Гариком, наверное, со стороны примерно так же выглядим", – подписала снимок Кристина Асмус, намекнув на свой маленький рост.

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Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

Поклонники пришли от семейного фото в восторг от снимка. Ведь родители долгое время скрывали лицо девочки, но в прошлом году все же позволили фолловерам ее разглядеть. С того времени малышка уже немного подросла.

"Лапочка дочка, почему-то напомнила мне Гаечку из мультфильма", "Такая милая дочка, вся в маму", "А вот она, красавица, папина и мамина доченька!", "Какая малышка красивая", "Какая чудесная дочурка, просто прелесть", "Папина принцесса", "Маленькая версия вас", – прокомментировали пост Кристины Асмус подписчики. Некоторые отметили, что Настя унаследовала мамины волосы, но папины черты лица.

Ранее Кристина Асмус рассказала, что, как и все дети в ее возрасте, дочка быстро переключается с одного занятия на другое, поэтому говорить о том, кем она станет, слишком рано. Пока же девочка растет разносторонне развитой. 

Автор: Валерия Нарская13 апреля 2019, 12:33
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