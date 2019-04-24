Под капельницей: народ молится за инфицированную Бьянку
Известие о тяжелом состоянии Татьяны Липницкой, выступающей под псевдонимом Бьянка, появилось в Instagram. Исполнительница выложила фотографию: ее запечатлели на кровати под капельницей.
У певицы обнаружили пищевую инфекцию. Похоже, что Бьянка пострадала из-за собственной невнимательности. "Не ешьте просроченную еду", – гласит подпись к фотографии.
Помощь исполнительнице оказывают дома. Скорее всего, удастся обойтись без госпитализации.
Известие о тяжелой болезни артистки всерьез обеспокоило россиян. "Милая, ты чего?" – пишет в комментариях Катя Варнава. "Блин, деточка! Поправляйся!" – отреагировала на публикацию Наталья Подольская.
"Какой ужас! Молимся за тебя!" – заявил один из комментаторов.
Напомним, недавно появилась информация о тяжелом состоянии другой известной певицы. Как писали "Дни.ру", МакSим пострадала в результате страшной аварии.
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