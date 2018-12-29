"Был с другой бабой": подробности развода певицы Бьянки с мужем

Новость о расставании артистки с супругом Романом Безруковым ошарашила поклонников Бьянки. Теперь же стала известна предположительная причина расставания звездной четы.

Вероятно, у молодого человека есть другая. Во всяком случает, об этом уже судачат в Сети.

По информации Telegram-канала "Только никому", Романа за несколько дней до свадьбы с Бьянкой видели "с совсем другой бабой". Парочку застукали в известном супермаркете, который находится рядом с домом певицы. К слову, Безруков ходил туда и вместе с известной супругой.

"Ну, еще б она на развод не подала… Да и свадебные фото чего стоят – она к нему липнет, а он просто позволяет себя обнимать и с собой фотографироваться", – пишет "Только никому". Сначала поклонники Бьянки посчитали известие о том, что они с Романом больше не вместе, всего лишь пиар-ходом со стороны певицы. Но оказалось, что это не так.

По словам администратора звезды Максима Черного, Бьянка с супругом действительно находятся в бракоразводном процессе. По словам певицы, это именно она стала инициатором расставания.

Однако, несмотря на разрыв отношений, исполнительница продолжает сотрудничать с мужем, ведь у них общий бизнес. Кроме того, артистка активно работает. Как писали "Дни.ру", Бьянка пишет по пять песен в день, а в следующем году планирует выпустить альбом.

Напомним, Бьянка вышла замуж за Безрукова в начале августа этого года. Артистка расписалась с музыкантом в Подмосковье. Примечательно, что долгое время певица старалась скрыть свои отношения с молодым человеком.